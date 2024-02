En Chinácota no aguantan un robo más

“Se acabó la tranquilidad en Chinácota”, es la frase que repite una y otra vez la comunidad de ese municipio que está a 40 minutos de Cúcuta.

Varios de los habitantes aseguran que la inseguridad aumentó de una manera descontrolada. Y es que no es para menos, los delincuentes no perdonan nada, hasta los terneros se están robando.

Los chitareros, como se les conoce a los habitantes de esa población de Norte de Santander, claman acciones contundentes de seguridad, pues aseguran que se encuentran atemorizados por los recientes hechos que se han registrado.

El fin de semana pasado, los delincuentes aprovecharon para ganar terreno en el municipio. La noche del viernes, ingresaron al cementerio central y se robaron una campana histórica, que por años, ha sido pieza fundamental en las ceremonias y homenajes.

Anteriormente, los dueños de lo ajeno, ya habrían ingresado en repetidas ocasiones a llevarse las lápidas fabricadas en aluminio, lo que incrementa la preocupación entre los habitantes y las autoridades locales.

“Esa campana tiene un valor de cuatro millones de pesos, pero más que eso, es el valor histórico que esta representa. Decidimos bajar la otra para evitar que se la lleven también. Es muy grave el aumento de la inseguridad que se está presentando”, comentó Álvaro Mendoza, habitante de Chinácota.

Asimismo, la noche del domingo, a través de un video de las cámaras de seguridad, se denunció el robo masivo en un establecimiento comercial, ubicado en el centro del municipio.

En ese video se observan tres hombres armados que llegan en dos motocicletas, ingresan al local comercial y amenazan a los clientes, robándoles celulares, dinero y documentos.

“Ellos gritaban que entregáramos todo, que no nos hiciéramos pegar un tiro de gratis. Algunos de mis compañeros alcanzaron a arrojar el celular y esos fueron los únicos que no se llevaron, de resto no dejaron nada”, comentó una de las víctimas del robo.

Los delincuentes no se quitaron los cascos para evitar ser identificados, incluso, una de las motos no tenía placa.

“Nadie pudo ver quiénes eran porque no había manera, pero es que ya no estamos ni seguros en las casas. La Policía no hace nada al respecto”, añadió la mujer.

El pie de fuerza aumentará temporalmente

La Alcaldía de Chinácota, la Policía y el Ejército, tras encenderse las alarmas por el aumento de la inseguridad, convocaron a un consejo de seguridad, el pasado martes.

“Luego de este encuentro, hemos decidido tomar acciones por el flagelo de inseguridad que estamos viviendo. Nos preocupa mucho porque esto afecta la tranquilidad y la dinámica turística de Chinácota”, comentó Ramiro Luna, alcalde.

El mandatario municipal aseguró que en los próximos días estarían llegando 23 uniformados que reforzarían la seguridad de manera temporal.

“El clamor del pueblo es el que se debe atender de manera inmediata y no podemos permitir que los delincuentes vengan a ganar terreno en nuestro municipio. Aquí no solo se afecta la comunidad chitarera sino los turistas”, concluyó el alcalde.

No atienden las denuncias

Según varias personas que han sido víctimas de hurto en Chinácota, la Policía no atiende las denuncias ni adelanta las investigaciones que permitan la captura de los responsables.

Una fuente que pidió no ser identificada, comentó que los larones que se evidencian en el video de las cámaras de seguridad, estarían relacionadas con dos hurtos que se registraron también el pasado 11 de febrero.

“Varias veces hemos ido a buscar a las autoridades, pero siempre nos dan una excusa diferente y no hay avances de ninguna investigación. Ellos hacen parte de una banda delincuencial que nos tiene azotados”, sostuvo la fuente.

Por su parte, el coronel Alex Venegas, comandante (e) de la Policía de Norte de Santander, aseguró que siempre están dispuestos a atender a la comunidad, incluso, en enero se realizaron algunas capturas referentes al delito de hurto.

“Gracias al aviso oportuno de la comunidad, hemos adelantado varias capturas en flagrancia de actores criminales que pretenden afectar la seguridad pública. Nos comprometemos con la población a trabajar de la mano y los invitamos a realizar las denuncias para iniciar los procesos investigativos pertinentes”, concluyó el coronel.

