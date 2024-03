¿Por qué mataron a la pareja de empresarios en Chinácota?

En Chinácota, ayer, había un ambiente lleno de penumbra, donde la rabia, el dolor y la impotencia de no poder evitar los hechos violentos se hicieron muy fuertes, no solo para los habitantes de este municipio que está a una hora de Cúcuta, sino también para la Policía y la Fiscalía.

Mientras que en las gradas de la iglesia San Juan Bautista, al frente del parque Ramón González Valencia, un grupo de residentes de esa población se reunieron a las 9:00 a. m. para rechazar la violencia por la que están pasando; en la vía que lleva hacia la finca La Palestina, justo donde se construye un parque temático del lejano oeste, unidades de la Policía adelantaban una minuciosa inspección para tratar de esclarecer un doble homicidio que se presentó la noche del domingo.

Precisamente, este hecho de sangre llevó a que los chitareros alzaran la voz de protesta, pues desde hace mucho tiempo vienen pidiendo un refuerzo en la seguridad de ese municipio turístico, pero ni el alcalde Ramiro Luna ni la Policía de Norte de Santander pareciera que eso les importara.

“Acá todos los días hay robos, en diferentes puntos del pueblo venden drogas y ahora nos están matando y no hay una reacción contundente por parte de las autoridades. El alcalde no atiende nuestros llamados”, comentó una habitante de esa población, quien pidió no ser identificada.

Asesinato de dos empresarios

Y ayer no fue un día normal en Chinácota, porque las dos personas que mataron era una pareja de empresarios muy conocida y querida en esa población. “Cada vez que alguien les pedía que lo ayudaran, ellos lo hacían de corazón, esos asesinatos dan rabia e impotencia”, sostuvo otro habitante.

Se trata de los esposos José Édgar Pérez Parada y Gloria María López Paredes, quienes tenían un negocio de venta de productos lácteos, donde las familias podían ir a pasar un día muy divertido.

Precisamente, el doble homicidio se cometió luego de que ellos salieran de su establecimiento con rumbo a su finca La Palestina, a descansar, ubicada en la vereda Manzanares.