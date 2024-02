Prestamista salió a cobrar una plata y no regresó

Seis días completa la familia de Karen Jaidive Vélez Torres sumidos en la incertidumbre y la zozobra por no tener información sobre su paradero.

La mujer, de 28 años, salió el pasado 12 de febrero de su casa ubicada en el barrio Chapinero, a cumplir con unas obligaciones laborales. Lo que no esperaba su familia era que, al finalizar la jornada, iniciarían sus horas de angustia.

El día comenzó para Karen a las 8:00 de la mañana cuando se despidió de su esposo y sus hijos para salir al centro de Cúcuta, regresando a mediodía para almorzar junto a sus seres queridos. A la 1:30 de la tarde, de ese mismo lunes, volvió a salir de la vivienda para no regresar más.

“Karen es prestamista. Ese día ella le dijo al esposo que tenía que ir a hacer unos cobros al centro y que le avisaba para que la recogiera. Dejó los niños a cargo de las abuelas y se fue”, comentó una amiga de la mujer.

Durante la tarde, Karen Vélez mantuvo comunicación con sus familiares y amigos, incluso, a las 5:00 p.m. llamó a su pareja sentimental para decirle que la recogiera en inmediaciones de la Terminal de Transporte.

“Esa fue la última llamada que se pudo tener con ella. Cuando el esposo se estaba acercando al terminal, le escribió y la llamó, pero ya el teléfono aparecía apagado”, dijo la amiga.

Sus familiares, en medio del desespero, iniciaron una búsqueda exhaustiva por las calles de Cúcuta. Con una foto de Karen en sus manos, preguntaron a cada uno de los comerciantes de la zona céntrica.

Según la información recopilada por los parientes, la última vez que la vieron habría sido a una cuadra de un reconocido centro comercial, ubicado en la avenida 7 con calle 10. Vestía un buzo rojo, pantalón negro y zapatos de ese mismo color.

“Estamos muy preocupados por esta situación. No es posible que nadie sepa nada sobre ella, que no tengamos señales de vida, parece que se la hubiese ‘tragado la tierra’ porque no hay razón de nada”, añadió la amiga.

La denuncia sobre la desaparición de Karen Vélez Torres reposa en la Fiscalía de Cúcuta, quienes ya iniciaron las investigaciones sobre los hechos para lograr dar con su paradero.

“Una madre ejemplar”

Para la familia de Karen, hablar de ella en estos momentos de angustia, es desgarrador. Ella –dicen- ha dedicado su vida a sacar adelante su hogar. Vive en la avenida 6 con calle 5 del barrio Chapinero, junto a su esposo y sus dos hijos, de 1 y 7 años.

“Es prestamista desde hace varios años y así fue que sacó a su familia adelante. Los dos niños y todos nosotros la estamos esperando de regreso. Es una mujer muy amable, ella nunca se nos había desaparecido de esa manera, eso es lo que más nos preocupa”, dijo la amiga de Vélez Torres.

Según el relato de sus seres queridos, Karen se caracteriza por ser amable, cariñosa y, sobretodo, una madre ejemplar. Siendo esta la razón por la que descartan que se haya ido por su propia voluntad.

“Jaidive jamás se iría de la casa porque lo más importante para ella es la familia que pudo construir. Su adoración son esos niños y no los dejaría solos. A ella se la tuvieron que haber llevado y necesitamos saber qué fue lo que pasó”, contaron.

Había recibido amenazas

A finales del 2023, Karen Vélez recibió una amenaza a través de mensajes de texto, en el que le habrían hecho una advertencia. Sin embargo, como la joven no tenía problemas con nadie, decidió hacer caso omiso.

“Para nadie es un secreto que los que hacen ese oficio, se exponen a muchos riesgos. Hemos conocido muchos casos y no sé por qué las autoridades no han encendido las alarmas con esto”, reclamó la mujer.

Sus allegados piden a la Fiscalía que se agilicen las investigaciones para evitar que se presente una tragedia. Mantienen la esperanza que Karen pronto pueda regresar a su hogar.

“Esto por lo que estamos pasando es muy difícil, estamos destrozados porque ya son seis días sin saber de ella y no es normal. No queremos que le pase nada, les pedimos que hagan algo para encontrarla”, concluyó.

