Quemaron la volqueta y luego lo mataron a la orilla del río

Mirando fijamente la volqueta en la que su esposo laboraba desde hacía varios años, bajo el sol que se asomaba con fuerza a las 12:00 del mediodía, de ayer, la esposa de Alexander Ferrer Cerveleón, no comprendía por qué lo asesinaron, si tan solo estaba trabajando.

“¿Si era por una extorsión, qué necesidad de mancharse las manos de sangre?” Se preguntaban los familiares y amigos de la víctima, de 45 años.

“Lo material vuelve, pero la vida de las personas no y menos sabiendo que tenía una niña a la que quería mucho”, repetían una y otra vez los seres queridos del volquetero asesinado en uno de los pasos informales fronterizos que hay en la vía que comunica al casco urbano de Cúcuta con el corregimiento de San Faustino.

Esta nueva tragedia que enluta a otra familia cucuteña, sucedió hacia las 10:00 de la mañana, cuando Alexander o ‘Alex’ como le decían de cariño, llegó en su volqueta hasta un sector que está a la orilla del río Pamplonita, por la vía que lleva al corregimiento de San Faustino, más exactamente en el barrio San Gerardo.

Cuando Ferrer Cerveleón iba saliendo en su vehículo, de placas URA 583, un grupo de hombres armados que venían de territorio venezolano, lo interceptaron y le habrían exigido el pago de una ‘vacuna’, al parecer, él se negó a entregar el dinero y por eso le propinaron tres balazos, además, le prendieron fuego a la volqueta.

Dañaron a una familia

En ese polvoriento y empedrado camino, donde el olor a quemado aún se sentía, varias personas acompañaban a la familia, mientras que un grupo de hombres pasaba a otra volqueta, la arena que ‘Alex’ había sacado del río.

“Yo estaba trabajando, cuando llegaron y me dijeron que habían asesinado ‘Alex’. Cuando llegué al sitio no me dejaban entrar, porque decían que era peligroso”, comentó la esposa de la víctima.

La última vez que la mujer y Ferrer se vieron, fue ayer, a las 7:00 de la mañana, al salir cada uno a trabajar.

“Él era un buen hombre, no se metía con nadie, ni tenía problemas. Era muy camellador”, aseguró una de las personas que acompañaba a la pareja sentimental de la víctima.

El volquetero dejó dos hijos, entre esos una niña de 6 años. Su tarea diaria era sacar arena del río para llevarla a algunas construcciones o cargaba lo que le saliera. No siempre su lugar fijo era aquel sector donde fue asesinado, todo dependía de donde lo llamaran. Así lo aseguró un allegado del conductor.

Según se pudo conocer, la víctima aún estaba pagando la volqueta y en unos meses terminaría esa deuda.

Dos horas después llegó la Policía

Dos horas después, al lugar del crimen llegó el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Metropolitana, junto con un perro antiexplosivos, asegurándose de que en la zona no hubiese alguna trampa mortal.

Segundos después, la Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brihno) entró para acordonar la escena y hacer la inspección técnica.

Mientras tanto, conservando la calma, la familia y los amigos de ‘Alex’ se apoyaban, recordándolo con cariño.

“Hace 15 días yo le había preguntado que cómo iba con la volqueta, pues tenía como esa corazonada, porque un compañero de él también había fallecido, pero por muerte natural. Sin embargo yo sabía el peligro que corría, cada vez que venía por acá a cargar arena”, comentó la esposa.

La familia aseguró que no conocían de alguna amenaza o problema que él tuviera, pues era tranquilo.

¿Una extorsión?

Minutos después de que las autoridades llegaran, en el ambiente había tensión, porque, al parecer, del otro lado del río se veían hombres armados. Y es que en medio de esas amenazas viven las personas que residen o laboran por ese sector de Cúcuta.

Extraoficialmente se ha conocido que tres grupos armados ilegales delinquen en esa zona fronteriza y cobran extorsiones, quien no cumpla con las ‘vacunas', es asesinado o desaparecido.

Ahora, los investigadores de la Brinho tendrán la difícil tarea de establecer si el no pago de una extorsión habría provocado el homicidio de Alexander Ferrer.

Asimismo, deberán asegurarse si el grupo delincuencial conocido como ‘La Línea’, que delinque en ese lugar, sería responsable de cometer el asesinato.

