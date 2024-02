Así fue como sicarios asesinaron a empresario del transporte en Cúcuta

La detonación de varios disparos, la mañana de ayer, en el barrio Aeropuerto alertó a la comunidad, quienes despavoridos salieron a ver lo que había sucedido, encontrándose con el cuerpo sin vida de un hombre atravesado en plena vía.

“Mataron al vecino”, fue la expresión con la que coincidieron los residentes de la calle 11 entre avenidas 2 y 3 al percatarse de la escena del crimen. Inmediatamente, decidieron llamar a la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), para que arribaran al lugar.

“Cuando sonaron los tiros, esperamos unos minutos y luego salimos a ver qué había pasado. Ahí fue que encontramos al señor ‘Melkis’, tirado en el suelo, pero muerto”, comentó un vecino.

Los uniformados, al confirmar la muerte del hombre, llamaron a la Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho) para que adelantaran la inspección técnica y el levantamiento del cadáver.

Las hipótesis del asesinato

A las 7:30 a.m., Melkisedec Balaguera Carrero, de 39 años, sacó su vehículo Renault Alaskan, blanco, para iniciar su jornada laboral. Afuera de su casa, al parecer, lo estarían esperando varios hombres armados en otro vehículo, azul.

Cuando la víctima se disponía a cerrar el garaje de su casa fue abordado por los sicarios, con quienes habría intercambiado algunas palabras y minutos más tarde le dispararon a quemarropa, propinándole siete balazos, lo que provocó su muerte de manera inmediata.

Tras cometer el crimen, los pistoleros huyeron en su vehículo con rumbo desconocido.

“Una vez conocimos esto, desplegamos toda nuestra capacidad investigativa y de inteligencia. Además, se están recolectando los videos de las cámaras de seguridad y con las entrevistas, activamos un ‘plan candado’ para capturar a los responsables de este hecho”, dijo el coronel Diego Díaz, comandante operativo de la Mecuc.

Otra posible causa

Sin embargo, otra de las hipótesis que manejan las autoridades es que habría sido un intento de hurto. Al parecer, unos hombres que se movilizaban en una motocicleta, abordaron a la víctima e intentaron hurtarle el vehículo, pero al no conseguirlo, le habrían disparado a sangre fría.

Las autoridades indagan si la víctima tendría anotaciones judiciales o amenazas en su contra.

Era dueño de una empresa de transporte

Melkisedec era el representante legal de una empresa de transporte público de Tibú, municipio al que viajaba constantemente para supervisar los viajes y servicios que prestaba la misma.

“Toda la familia de él se encuentra allá, sus hermanos están abrumados con la noticia pues ‘Melkis’ no había recibido amenazas ni se había metido en ningún inconveniente. Lleva años como transportador de esa zona y también alquilaba carros”, comentó una fuente cercana a la familia.

El hombre residía en el barrio Aeropuerto con su expareja sentimental y –dice- junto a “su adoración más grande”, su hija de 8 años. Salía todos los días temprano a cumplir con su jornada laboral y regresaba en la noche a descansar.

“Él vivía aquí, dejaba la camioneta parqueada al frente de la casa. Nunca le vimos ninguna mala junta, al contrario, llegaba cansado de trabajar y no salía más (…)”, añadió la fuente.

Su expareja sentimental aún no asimila la muerte de Balaguera Carrero. Aunque ella no presenció el momento del ataque sicarial, exige que se haga justicia y que no quede impune el asesinato del padre de su hija.

