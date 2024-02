Un cable salvó a taxista de morir aplastado

‘Un milagro’ fue lo que ocurrió la mañana de ayer sobre la Autopista Internacional, a la altura del Templo Histórico de Villa del Rosario. Los transeúntes y conductores no podían creer de lo que se salvó un taxista.

Luis Andrade, de 27 años, se llevó el susto de su vida cuando regresaba a su casa ubicada en el barrio Santander del Municipio Histórico, pues una de las palmas centenarias del Parque Gran Colombiano cayó frente a sus ojos.

“De verdad que los milagros sí existen. Yo estoy contando el cuento por voluntad de Dios porque si eso me hubiera caído encima, yo no sé qué habría pasado conmigo”, dijo el taxista que aún no salía del asombro, ayer en la mañana.

Las personas que presenciaron el hecho coincidieron en que Luis se salvó por un segundo. Muchos de ellos se encontraban en los establecimientos comerciales que rodean la Villa Antigua, cuando se percataron de la caída que, por poco, ocasiona una tragedia.

“Nosotros pensamos que esa palma le había caído encima y se escucharon unos gritos de angustia. Fue un momento impresionante. Pero cuando salimos, nos llevamos esa sorpresa”, dijo una mujer que estaba en el lugar.

Una señal divina

Para Luis Andrade el 18 de febrero de 2024 será inolvidable. Según el hombre, esta sería una segunda oportunidad que le da la vida.

“Cuando yo salí esta mañana de mi casa, oré y agradecí a Dios como todos los días. En estos momentos nosotros como taxistas estamos expuestos a muchos peligros por el tema de la delincuencia, pero quién iba a pensar que a mi casi me mata una palma”, comentó de manera jocosa el hombre.

Andrade le contó a La Opinión que cuando estaba de regreso a su casa iba manejando despacio por toda la Autopista Internacional, pues en esa zona se encuentran varios reductores de velocidad y personas que transitan de un extremo al otro.

Pero segundos antes de llegar al lugar en donde se presentó ‘el milagro’, vio cómo caía un cable lo que para él –dijo- sería una señal ‘divina’.

“Cuando el cable cayó, eso fue en cuestión de milisegundos, yo frené en seco y ahí fue cuando cayó la palma y le pegó a la parte delantera del carro. Yo nunca me había asustado de esa manera y es un día que nunca voy a olvidar”, añadió el chofer de la mancha amarilla.

Aunque el golpe habría sido inminente, Luis Andrade solo recibió unos ‘rasguños’ y el vehículo algunos daños materiales. La sorpresa se la llevaron los policías de la Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos, quienes llegaron a atender la emergencia.

“Imagínese, ni la Policía ni los bomberos podían creer lo que pasó. Ellos llegaron a auxiliarme y me preguntaban que si algo más me pasaba para llevarme al hospital, pero es que yo no sufrí ningún golpe grave. El carro si tiene unos daños y hasta el ‘airbag’ se activó”, dijo Luis.

Al lugar también llegó Tránsito y Transporte de Villa del Rosario para evacuar la congestión vehicular que se generó tras la caída de la palma, mientras los bomberos adelantaban los trabajos de remoción de la misma.

Regresó sano y salvo a casa

Una hora después del hecho, Luis Andrade regresó a su casa a reencontrarse con su pareja sentimental y su hijo de 2 años. Para ella (la esposa), se trataba de una broma la historia que el hombre le contaba.

“Ella no me creía que el taxista era yo, si no es porque le muestro las fotos y los videos en donde se ve la placa y en donde estoy, ella no me creería. Cuando cayó en cuenta, me abrazó y le dimos gracias a Dios”, concluyó el joven.

