Un herido con arma traumática en Belisario de Cúcuta

Un robo diario se está presentando en el barrio Belisario y la comunidad –dicen- ya no aguanta más la falta de autoridad que hay en la zona. Los delincuentes llegaron a azotarlos hurtando desde celulares hasta dinero en efectivo, a cualquiera hora del día.

El hecho más reciente se presentó el pasado martes cerca de las 11:00 de la noche, cuando David Barbosa se encontraba afuera de su vivienda hablando por teléfono, sin percatarse que estaba siendo ‘fichado’ por dos hombres que se movilizaban en motocicleta.

El robo quedó grabado en una de las cámaras de seguridad y se evidencia cuando los ladrones pasaron a las 10:50 de la tarde por la calle 13 con avenida 15 de ese barrio y vieron a Barbosa con su celular en la mano.

Luego, los dos hombres le dieron la vuelta a la cuadra y regresaron hasta la casa de David para cometer el hurto, sin embargo, la situación se salió de control. El parrillero se bajó de la moto con un arma, al parecer, de fogueo y amenazó a la víctima para que entregara su celular.

“El tipo me dijo que lo soltara o me pelaba, que no me hiciera matar ahí, mientras el otro le decía que me pegara un pepazo (bala). Como yo no me quería dejar quitar el teléfono que bastante le cuesta a uno, pues me disparó”, contó David Barbosa.

El joven de 28 años, a pesar de haber recibido un impacto en su cuello, salió tras los dos motorizados que huyeron vía a San Fernando del Rodeo, pero metros más adelante, se desplomó por la herida.

“Cuando yo salgo corriendo, me sentí mareado y me di cuenta que estaba sangrando mucho, ahí fue que caí”, dijo la víctima.

Tras caer tendido sobre la vía, sus vecinos salieron a auxiliarlo y lo trasladaron al centro asistencial más cercano. Por su parte, quienes fueron testigos del hecho, llamaron a la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc).

Los uniformados activaron el ‘plan candado’ para lograr dar con el paradero de los responsables y, aunque se capturaron a dos personas, no resultaron ser los pistoleros que atacaron a David.

Hay robos todos los días

Según la comunidad de Belisario, los robos se están presentando constantemente y la Policía no da abasto.

Otro de los hechos que generó indignación se registró el pasado 12 de febrero, cuando dos hombres que se movilizaban en una moto Socialista, rosada, llegaron hasta un supermercado reconocido del sector y amedrentaron a las víctimas con un arma de fuego.

“Lo que más nos da rabia es que eso fue a las 11:40 de la mañana, es decir, a cualquier hora estamos expuestos en este barrio. Llegaron, se robaron la plata que había en caja y las pertenencias de los clientes”, comentó el dueño del establecimiento comercial.

Aumento del pie de fuerza

Meses atrás, el dueño del supermercado, instaló una alarma en el barrio con el fin de contrarrestar el flagelo que ha ido en aumento, sin embargo, no ha dado resultados por la falta de uniformados en la comuna.

“Es que cómo vamos a disminuir los robos aquí si son cuatro policías para cinco barrios, ¿qué resultados se van a dar? Así no funcionan las cosas, pareciera que Belisario no perteneciera a Cúcuta porque nos tienen en el olvido total”, manifestó el hombre.

La comunidad coincide en exigirle a la Policía Metropolitana que se aumente el pie de fuerza en la zona, pues hay una banda -dicen- que tiene azotado el sector.

“Esta vez ya hubo un herido, estarán esperando que nos maten para poder actuar, mientras tanto se hacen los locos. En las redes sociales los vemos figurando pero, ¿cuándo los ve uno patrullando por aquí? Nunca (…)”, dijo otro residente del barrio.

Esperan que su llamado sea escuchado por la Policía para que actúen de manera inmediata porque, según ellos, las cosas ya se salieron de control.

