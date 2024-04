Aida Victoria Merlano rompe en llanto al hablar sobre su condena a prisión

Ante esta decisión judicial, Aida Victoria compartió sus sentimientos de temor e incertidumbre a través de un video en el cual se quebró en llanto: “Hoy no daba para pararme de la cama, básicamente porque tengo mucho miedo y siento que la incertidumbre me desborda”.

Y es que la hija de la excongresista se enfrenta a la cárcel después de que le revocaran el beneficio de prisión domiciliaria que inicialmente se le había otorgado.

“Yo siempre he sido partidaria de enfrentar los problemas con la mejor actitud posible y acudiendo a cualquier herramienta para hacer las cargas más llevaderas, pero no se puede, llevo dándole la mejor cara posible a este problema, pero hoy no, y es normal”, añadió.

“Hay días en los que uno siente que se come el mundo y otros días en los que el mundo se lo está comiendo a uno”, concluyó la influencer.

Merlano había indicado después de conocerse la condena que apelaría a la decisión, mostrándose esperanzada en la justicia. “El juez en primera instancia, aunque me condenó, me permitió defenderme en libertad hasta que mi sentencia quedara en firme y eso la Fiscalía no lo apeló”, había explicado.

A través de sus historias en Instagram, Aida Victoria se había mostrado tranquila ante la decisión de la justicia, pero indicando que daría “la pelea hasta el final” sobre su situación legal. “Mientras hay vida, hay esperanza. Aquí estamos. Lo que sea que usted esté pasando no permita que un momento en su vida lo determine todo”, dice Merlano.

