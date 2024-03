Shakira rompió record en Times Square

La estrella de la música internacional Shakira ha vuelto y por lo grande, no solo con un nuevo álbum, ‘Las mujeres ya no lloran’, sino con un nuevo e impresionante récord, tras llenar con unas 40 mil personas el mítico Times Square de Nueva York, un hecho jamás visto en ese lugar donde se celebra en masa el Año Nuevo.

La artista colombiana se tomó ese espacio luminoso de la Gran Manzana, enfundada en un traje negro y muy sobrio, para cantar varios de sus grandes éxitos: ‘Hips Don’t Lie’, ‘Te Felicito’, ‘TQG’, ‘Session 53’, ‘Puntería’ y ‘Cómo Dónde y Cuándo’.

“Hola, Nueva York. Es maravilloso estar aquí en Times Square. Es asombroso estar aquí de nuevo y cantar para ustedes. Volver a verlos, nada se compara con esto. Muchas gracias por todo el amor que me dieron durante esta semana con el lanzamiento de mi nuevo álbum, ‘Las mujeres ya no lloran”, manifestó Shakira.

El evento, que fue coproducido por TSX Entertainment, y presentado por ViX, Vinfast y Sony Music Latin, recibió elogios de la prensa especializada.

Shakira lleva meses cosechando éxitos, tras retomar su carrera que estaba en pausa por su vida familiar, que se vio trastocada por el fin de su relación sentimental y el cambio de país y aire.

La barranquillera le sacó brillo a sus tristezas y fracasos y los convirtió en éxitos mundiales, que ahora hacen parte de su duodécima producción musical, en la que se ha unido a otras estrellas de la música como Karol G, Cardi B, Bizarrap y Manuel Turizo, entre otros.

Los pétalos de la margarita de su rompimiento matrimonial fueron deshojados por la artista con temas como ‘Monotonía’, ‘Te felicito’, ‘Session 53’ y ‘TQG’, que ya hacen parte de sus clásicos.

La presentación en Times Square ocurrió justo cuando se lanzaba a nivel mundial el tema ‘Entre Paréntesis’ junto a Grupo Frontera y que hace parte del nuevo álbum.

“Ya liderando las listas alrededor del mundo, Las mujeres ya no lloran marca el primer álbum de Shakira en siete años y es un testimonio de su resiliencia y fuerza, así como del poder de la música para transformar incluso las experiencias más difíciles en momentos preciosos”, resaltó la empresa de entretenimiento TSX Entertainment.

Otros artistas que también han sorprendido

Como el concierto de Shakira, otros artistas también han llegado de sorpresa a paralizar el cruce más popular de Manhattan con su música, pero no todos con la misma energía y cercanía que la barranquillera.

Post Malone, con su sencillo recién salido, Overdrive, fue el artista que inauguró, en julio de año pasado, el inusual escenario TSX Stage en medio de una pantalla LED gigante apiñada entre otras más que iluminan Times Square.

“Solo quería decirles a todos los que vinieron a pasar el rato que estoy muy agradecido y muy honrado de iniciar esto. Este es el lugar más genial del maldito universo”, dijo el también rapero en su presentación del 18 de julio de 2023.

Ya el 10 de noviembre del año pasado, el siguiente en subirse al escenario fue Jungkook, cantante surcoreano y vocalista del grupo BTS.

El artista del popular K-pop se presentó en Times Square para presentar su primer álbum como solista llamado Golden. Jungkook interpretó esa noche canciones como Standing Next to You, Seven y 3D, todas ellas de su disco ya mencionado.

Tras esa actuación, Shakira fue la siguiente en presentarse en el TSX Stage.

