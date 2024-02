Carolina Cruz se sincera y habla de la pérdida de su segundo hijo con Lincoln Palomeque

La reconocida presentadora Carolina Cruz siempre se ha mostrado fuerte y valiente frente a las adversidades de la vida. Tras abandonar las pasarelas, la caleña se posiciona hoy como ejemplo de disciplina y constancia luego de abrirse campo como mamá y empresaria.

En diálogo con la sexóloga Flávia Dos Santos, en su programa ‘Placeres con Flávia’, Cruz se sinceró sobre un doloroso episodio de su vida que ocurrió hace varios años cuando perdió a su bebé.

En su relato, Cruz narró que antes que su hijo Salvador naciera había quedado embarazada de su expareja, Lincoln Palomeque, pero tuvo que ser sometida a un legrado.

“Después yo tuve una pérdida cuando empezamos a buscar el segundo bebé, a las nueve semanas, eso también fue duro porque me tuvieron que hacer un legrado, uno como mujer se culpa por muchas cosas”,

Flávia Dos Santos tomó el ejemplo de Cruz para concienzar sobre esta situación por la que pasan algunas mujeres. “El 30% de las mujeres han experimentado una situación similar. Si tú pones en un salón a 10 mujeres, tres tuvimos pérdidas”, expuso la presentadora.

Asimismo, puso sobre la mesa la diferencia en la que hombres y mujeres enfrentan la pérdida de un bebé, señalando que la mayoría de los hombres rara vez se culpan por esa clase de situaciones.

En ese momento Cruz contó que Lincoln tuvo que pasar por un proceso de sanación para concebir después de la perdida de su bebé, por eso envió un mensaje a las personas que han atravesado por esta pérdida a mostrar siempre sus sentimientos.

Finalmente, la presentadora caleña compartió su proceso para quedar nuevamente embarazada. “Tenía 40 años y no quedaba embarazada, me di cuenta de que mi ovulación estaba baja, así que me sometí a una fertilización, fue muy rápido y gracias a ese tratamiento existe Salvador. Las tres experiencias han sido diferentes y de todas he aprendido un montón”, dijo.

