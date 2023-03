Colombiana entre las mejores modelos del mundo

La modelo vallecaucana Leicy Rivas se convirtió en la nueva Virreina del Top Model Of The World, uno de los eventos más importantes en el mundo.

Un certamen que se realizó en la ciudad costera de Sharm El Sheikh en Egipto en su edición 28, donde la representante de México se llevó el triunfo.

Le puede interesar: Karol G y Johana Bahamón se unen para dar becas de estudio

“Mi principal motivación fue representar muy bien a mi país, pero en especial al Valle del Cauca, lugar en donde naci y crecí. Llegar hasta Egipto y ser considerada por el público, el evento y el jurado como la segunda mejor modelo del mundo me impulsa a seguir adelante con las metas que me he marcado para seguir creciendo como persona y profesional”, dijo la modelo colombiana Leicy Rivas.

Nació en la ciudad de Buenaventura, Valle del Cauca, y actualmente está radicada en Santiago Cali. Comenzó su carrera de modelo desde los 13 años en la academia IAmodels, Cali, realizó su primera pasarela nacional en ‘Colombiamoda’ a los 18 años.

Lea además: Carolina Gómez encarna a Martina, la villana de Ventino

Luego siguió puliendo su talento en Cali. Entre los eventos de modelaje y pasarela que ha realizado están: Cali afroshow, Cali exposhow, Bcapital, también trabajó en televisión como participante de la Batalla de Modelos, Bogota Fashion Week, Cali Distrito Moda, entre otros.

Además, ha trabajado para marcas y diseñadores de gran reconocimiento en el medio como: Lia Samantha, Studio F, Alado, Ela Colombia, Chamela, Fila Latinoamérica, Laura Llorens y el diseñador internacional Raúl Peñaranda.

Estuvo en pre casting para Miss Universe en el año 2021, y ha ganado reconocimientos al talento y moda del vallecaucana, en la categoría a mejor modelo new face y mejor modelo profesional, además de ser una abanderada de las mujeres y niños víctimas de violencia sexual, ella lo padeció cuando era una niña.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion