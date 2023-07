El género popular era el patito feo de la música: Pipe Bueno

Pipe Bueno regresa como jurado en la novena temporada de ‘Yo me llamo’ pero ya no es el mismo. Se lo dice todo el mundo, sus compañeros de mesa: “Nos cambiaron a Pipe, ya no es Bueno”.

Durante las temporadas que duró lejos del llamado ‘Templo de la imitación’, que estrena temporada el próximo miércoles a las ocho de la noche en reemplazo de ‘El Desafío the box’, muchas cosas pasaron en la vida y carrera del artista de música popular, entre ellas, su exitoso debut en la actuación protagonizando una serie para Disney y una telenovela en RCN.

Por eso, anuncia que en su regreso, los televidentes verán ciertos cambios, algunos de ellos pueden generar polémica y controversia.

DE REGRESO

-¿Regresa a ‘Yo me llamo’ tras su experiencia doble en la actuación?

Sólo te vas dando cuenta con el paso del tiempo y cuando miras hacia atrás. Hace poco vi la serie documental de Arnold Schwarzenegger y te das cuenta que fue el mejor en cada uno de los retos que asumió en la vida, como cuando fue el mejor fisicoculturista del mundo, el mejor actor de acción de su época y uno de los mejores de todos los tiempos, y cuando fue gobernador de California, logró los mejores resultados.

Todo esto, modestia aparte, me hizo ver que todos estos años de carrera, más de 15 años, que lo que he logrado me lo he sudado, agradeciéndole a Dios por todas las oportunidades, y la gente lo empieza a reconocer cosas como el protagonizar series para Disney y una telenovela de 80 capítulos, ha logrado llenar el Movistar Arena de Bogotá y como empresario ha logrado posicionar uno de los mejores restaurantes de la ciudad.

Regresar a ‘Yo me llamo’ creo que hace parte de ese cúmulo de logros, que cuando los recuerdas con la distancia que da el tiempo, son más grandes y sólidos aún.

-Pipe Bueno fue el primero del género popular en hacer parte del jurado de este programa…

Creo que ha sido importante, no sólo para mí, para el género de la música popular, abrir esa puerta y ser el primero en ser jurado en un programa de esta magnitud y alcance.

Estuve con Maluma como ‘coach’ en ‘La Voz’, así como en el programa ‘La pista’ y ahora mi tercera temporada en ‘Yo me llamo’ de las nueve que se han realizado en Colombia.

Después de mis primeras dos temporadas en este programa se desprende toda esta oleada de artistas del género participando como jurados de este tipo de programas o similares, como le sucedió a Jessie Uribe, Yeison Jiménez, llamaron a Paola Jara para ‘A otro nivel’, pero si lo recuerdan, antes el género no era muy bien bienvenido a este tipo de programas. El género popular era el patito feo de la música.

Logramos marcar una diferencia, logramos darle un espacio y un respeto a nuestra música, que por algunos años fue una lucha en solitario pero se han abierto las puertas para muchos más artistas. Para eso trabajamos, para dejar un legado, un camino abierto sin ser egoísta, que es lo más bonito de todo lo que nos ha pasado.

-No es fácil trabajar para proyectar todo un género musical…

Creo que es difícil para quienes sufren por su ego y cosas así, que sólo piensan en ellos mismos. Todos los que me conocen saben que me gusta transmitir la idea de trabajar en comunidad, y a la vez, termino contagiándolos.

Lograr reunir a once de los más importantes representantes de la música popular para compartir una canción (Guaro), fuí yo, porque creo que el éxito personal llega cuando trabajas con dedicación y disciplina, pero para hacer historia, se necesita de todos.

Como colombianos, representar esta música en el exterior debemos ir unidos, independiente quién lo logre primero, pero que sea constante, un movimiento, no sólo una canción, como ocurrió con el reggaetón, que son muchos nombres en distintos niveles que están logrando buenos resultados. Eso mismo necesitamos en la música popular.

-¿Cómo se siente cuando un participante lo imita a usted?

Creo que soy mucho más flexible cuando eso ocurre. Lo recibo como un halago, porque no sé esa persona desde dónde llegó, qué hizo para llegar y todo el tiempo concentrado en mi música para hacerme un homenaje así, lo recibo con mucho amor, de manera positiva, aunque mi voto sea en ocasiones negativo.

-¿Siente que hay un cambio entre el jurado Pipe Bueno de las primeras temporadas y el actual?

Claro. Aunque en los primeros capítulos los televidentes no lo noten mucho, con unas audiciones que superaron las 280 personas, podrán ir viendo muchos más matices de Pipe Bueno como jurado actualmente.

Han pasado los años en los que me volví padre de dos hijos, tengo 31 años, más experiencia, cambiando indudablemente, con una manera de pensar que ha evolucionado.

Además, creo que en el jurado, nuestra energía se ha consolidado, donde hay mucho carácter pero también hay mucho respeto.

Los televidentes verán discusiones importantes entre el jurado, en situaciones que quizás, en temporadas anteriores, yo me mostraba un poco más flexible y más blando.

De hecho, Amparo y Cesar lo dicen todo el tiempo: “Nos cambiaron a Pipe, ya no es Bueno”.

-Se habla de un cuarto jurado de inteligencia artificial, que no se verá en los primeros capítulos… ¿Un tema bastante delicado (inteligencia artificial) en la música?

Para el programa está increíble. Los televidentes verán cosas interesantes, que podrán generar fricciones. Es estar a la vanguardia como suele hacerlo el canal y está increíble.

En la música, como en la vida, creo que hay que tener mucho cuidado, será complicado, hay mucho riesgo en muchas cosas, porque pueden hasta imitar tu voz. Hasta los más bravos de la inteligencia artificial han lanzado voces de alerta sobre estas herramientas.

-¿Continúa la celebración por sus 15 años de trayectoria artística?

Haremos el Movistar Arena de Bogotá por segunda vez, a pedido del público que se quedó por fuera de nuestra primera celebración de mis 15 años de carrera artística.

Será el próximo 1 de septiembre con Nico Hernández, Luis Alfonso, El Charrito Negro, El Andariego, Johnny Rivera, John Alex Castaño y algunas sorpresas que no estarán anunciadas.

-¿Viene nueva música?

El 25 de julio, el día antes del lanzamiento de ‘Yo me llamo’ , estaremos lanzando una de las colaboraciones más importantes que se han realizado en Colombia en el género de la música popular, que es el Grupo Firme con Pipe Bueno.

Hablamos de una de las agrupaciones más importantes en la música mexicana, que se presentan en estadios en centro y Norteamérica, lo que es un tema serio.

