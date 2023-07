El inspirador viaje de Ximena: De Cúcuta al Catatumbo y su camino a la Policía Nacional

Un nuevo intento

“Yo quería salir del Catatumbo y seguir estudiando, porque había empezado virtual con los niños que eran de primero y segundo grado. Pero un día que mi hermana estuvo de visita le mencioné que quería hacer de nuevo el proceso para incorporarme a la Policía y ella me dijo que me apoyaba”, detalló Ximena.

Más información: Ministerio de Transporte anunció que el precio de los peajes subirá en el 2023

Entonces, nuevamente, con la convicción de que esta sería la vencida, Ximena reunió lo que había ahorrado en los últimos años para comprarse una moto y volvió a apostarle a la Policía.

De Ocaña empezó a viajar a Cúcuta para iniciar los trámites. Pasó las pruebas físicas, psicológicas, psicotécnicas y médicas, logrando su ingreso, pero faltaba lo más importante: los recursos para pagar todo el proceso de formación.

“Yo creo que en esta vida, uno lo que necesita más que plata que claro es importante, es ser muy noble, muy humilde, muy sociable, muy colaborador”, menciona Ximena.

Gracias a su don de servicio, esta cucuteña se enteró a través de una compañera, que también estaba haciendo el proceso de incorporación, que existía un programa llamado ‘Becas Vamos Sumando’ con el que podría obtener todo el apoyo para iniciar su carrera.

Lea: Jefe de la ONU advierte de riesgos de la IA para paz del mundo

Ximena no lo dudó, se contactó de inmediato con el director Eison Palacios Andrade, quien inicialmente le habló sobre los requisitos que debía cumplir para aspirar a la beca.

“La verdad eran requisitos sencillos, pero no iba aplicando. Uno de ellos era pertenecer a comunidades afrocolombianas que obviamente, pues yo no pertenecía, el segundo era pertenecer a comunidades indígenas, el tercero era formar parte de comunidades rurales y el cuarto, básicamente era con el que aplicaba porque no contaba con los recursos económicos para el proceso de formación”, explicó Ximena.

Dicen que el que persevera alcanza y Ximena es muestra de ello. Se contactó con el director del programa para comentarle que, aunque era de Cúcuta, desde los 15 años vivía en el Catatumbo y formaba parte de comunidades rurales a través de las Juntas de Acción Comunal y su proceso como docente, por lo que aplicó a la beca.

“Yo insistía e insistía y un día me llegó el mensaje al correo y el señor Eison me escribió también para decirme que había quedado seleccionada. Yo, que nunca me había ganado una rifa tenía una beca, había quedado entre miles de jóvenes del país. Ese día sentí la felicidad más grande y no me sentía merecedora de aquello, pero de verdad era un milagro, le mostré a mi mamá y ella solo lloraba”, apuntó Ximena.

Lea también: Así se construye la primera casa con bloques tipo Lego en Cúcuta