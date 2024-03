El valor de las canciones está en las letras: Santamaría

Este año, Alejandro Santamaría cumplirá cinco años desde que se dedica a la música de manera profesional, y será un momento de grandes retos y nuevas metas.

El cantautor colombiano se prepara para empacar maletas y realizar una gira por más de 20 ciudades de Estados Unidos, abriéndole los conciertos a Andrés Cepeda, quien además de darle esta gran oportunidad, puso a disposición su banda para que Alejandro realice un show de más de 35 minutos con lo mejor de su música.

En medio de sus ensayos, lanzó su nueva canción, ‘Dos semanas’, y además, prepara su primera gira de conciertos por distintas ciudades del país.

Más música

-‘Dos semanas’ es una canción que tenía guardada hace cuatro años, ¿cómo es ese baúl de las canciones que no se han grabado?

Esto me ha ocurrido con dos canciones, ‘Si te vas’, que canto junto a Andrés Cepeda y que la escribí hace mucho tiempo, y ahora me ocurre con ‘Dos semanas’. En ambas canciones, cuando las escribí, sabía que las iba a lanzar, pero no sabía cuándo.

Sucede cuando escribes una canción de manera tan natural, que sabes que es muy buena, pero que la dirección musical que llevas en ese momento va por otro camino. Es lo bonito de tener esa especie de ‘baúl de las canciones’, porque puedes ‘sacar los poderes’ cuando toca.

Lea aquí: Avenida Las Américas de Cúcuta entra en su etapa final

-¿Por qué ahora?

Finalizando el año pasado empecé a pensar nuevamente en esta canción, que siempre me ha gustado mucho, con una historia que me encanta, así que decidí grabarla y ahora lanzarla.

De hecho, la volví a grabar porque la grabación que hicimos hace unos años siento que ya suena distinta a la que tengo hoy. Es una canción que escribí antes de empezar a lanzar música, que fue en agosto de 2019.

-¿Cómo se toma esa decisión?

Junto a mi equipo de trabajo la escuchamos desde hace tiempo pero no sentíamos que fuera el momento. Pero pasó algo interesante, cambié de equipo de trabajo y a finales del año pasado la escucharon y les encantó. Todas las señales nos indicaban que este era el nuevo sencillo.

-Se encuentra a punto de cumplir cinco años desde que empezó a lanzar su música de manera profesional, incluso con una pandemia en medio…

Para cualquier artista la pandemia fue un momento muy difícil, mucho más para un artista que llevaba apenas meses presentando su música.

Fue un golpe para el mundo, pero nos obligó a saber aprovechar lo que había a la mano para poder trabajar, como las redes sociales, concentrarse a escribir música, por ejemplo ‘Solita’ fue una canción escrita por Zoom, con toda la transición al mundo digital y las oficinas híbridas.

Había canciones que grababa en la finca, con un productor que desde su casa me controlaba el computador para grabarme las voces.

Ahora siento que fue un periodo para crecer artísticamente, y lanzar canciones que nos fue muy bien y nos dio a conocer.

Le puede interesar: Esto es lo que opinan distintos sectores sobre los primeros 70 días del alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo

-Volviendo a ese baúl de las canciones, ¿está lleno o vacío?

Hay mucha música, tenemos muchas canciones hechas, muchas listas, pero otras que seguramente no saldrán a la luz, pero es parte del aprendizaje como compositor. Es como lo ocurrido con ‘Discoteca’, que es una composición de Sebastián Yatra, que la tenía guardada, mostrándome que también es bueno empezar a mover esas canciones que no sentimos que vamos a interpretar, para que otros lo hagan.

-¿Qué tan preparado está para permitir que otros interpreten las canciones que usted ha compuesto?

Es duro, porque cuando dicen que es como un hijo, es verdad. Creo que es cosa de costumbre, porque si sientes que es buena pero que no es para que la interpretes tú, que bacano que otros la interpreten, para que la gente pueda escuchar y disfrutar, que es el objetivo final.

-¿Ha sufrido el llamado síndrome de la hoja en blanco de los compositores?

Siempre que me ocurre eso, lo mejor es dejar de escribir y hacer otra cosa. Hay días que no fluye y no pasa, porque se puede llegar a un punto de frustración muy fuerte y aburrida. Hay que saber hasta dónde lucharla.

Tenga en cuenta: Justicia y Paz de Barranquilla le negó la libertad a Salvatore Mancuso

-Todo esto en un momento donde la música para muy rápido…

Hay mucha velocidad pero a la vez, siguen apareciendo canciones que llegan para quedarse. Hay canciones que perduran, otras que son más desechables pero que funcionan muy bien, pero para mí el valor más importante en las canciones está en las letras.

Las canciones con letras contundentes, que son complejas, que cuentan historias, que dicen mucho, me parece que perduran mucho más y que invitan a las personas a ir a los shows a cantarlas en vivo.

-Una gira por Estados Unidos…

Andrés Cepeda y su equipo han sido muy generosos conmigo, no solo de invitarme para abrir sus conciertos en la gira por Estados Unidos, porque podré hacer el show con su banda con un buen tiempo. Es otra de esas enseñanzas que me van dejando que es apoyar a los nuevos talentos como siempre lo ha hecho Andrés Cepeda.

-¿Difícil el papel de telonero de un artista como Andrés Cepeda?

El reto me gusta mucho, porque debes estar muy bien preparado para ello, trabajar lo que se dice entre canción y canción para poder conectar mejor con ese público que va por Andrés Cepeda y que se busca conquistar o seducir.

-¿Y qué viene además de la gira por Estados Unidos?

Tras esa gira con Andrés Cepeda vendrá la mía en Colombia, con una fecha en Bogotá el 30 de mayo, mientras confirmamos otras fechas.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion