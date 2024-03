Las quejas de salud que enferman a los nortesantandereanos

Los mayores reclamos

La Supersalud reveló que, los reclamos más frecuentes fueron por las barreras encontradas en el acceso a tecnologías y servicios de salud, y otros elementos complementarios para la atención del usuario; así como por la insatisfacción que registraron los usuarios con los procesos administrativos, la insatisfacción relacionada con la atención en salud y la insatisfacción relacionada con infraestructura y logística.

“Hay muchas EPS que tienen muchas demoras para asignar citas de manera presencial o por llamadas, entonces habilitan canales tecnológicos, como por una página web o vía WhatsApp, pero hay usuarios que no saben usar estos medios y presentan demoras, por lo que se ven obligados a interponer las quejas, para que los puedan atender más rápido”, dijo una veedora de salud de Cúcuta consultada por La Opinión.

Asimismo, algunos usuarios consultados señalaron que, aunque hay EPS que tienen máquinas electrónicas para adelantar trámites como autorizaciones, esto, al contrario de ser una solución, se convierte en un dolor de cabeza para muchos, pues se generan largas filas y en la mayoría de casos, no hay un profesional que explique el funcionamiento de los aparatos.

Asimismo, se evidenció que los usuarios interpusieron quejas por la falta de oportunidad en la asignación de citas de consulta médica especializada y consulta médica general, por la no entrega de medicamentos, por la falta de oportunidad para la prestación de servicios de imagenología de segundo y tercer nivel; así como por las demoras en la programación de cirugías y exámenes de laboratorio.

Y en este sentido, veedores de salud de la ciudad coincidieron en afirmar que, Norte de Santander requiere de más especialistas para atender la cantidad de citas médicas que se están solicitando y que muchas veces pueden tardar de uno hasta dos meses en ser asignadas.

Además, indicaron que es necesario que la Supersalud le ponga la lupa a las EPS con la entrega de medicamentos, pues muchos usuarios cuando acuden a reclamar las medicinas, deben irse con las fórmulas incompletas.

“Sufro de hipertensión y hace unos días fui y me dijeron que las losartan que son necesarias para controlar la presión, me las entregan luego porque se acabaron, entonces me toca esperar y rogar que no me desestabilice o sacar del bolsillo y comprarlas, aun cuando pago del régimen contributivo”, dijo un usuario de la Nueva Eps.

De acuerdo con la información de la Supersalud, solo en enero de 2024, Norte de Santander reportó 2.207 reclamos en materia de salud.