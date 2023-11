Esta fue la millonaria suma de dinero que le robaron a Juan Pablo Raba

En la mañana de este lunes 6 de noviembre, el actor Juan Pablo Raba fue víctima de un robo mientras caminaba por los cerros de Bogotá, en compañía de sus dos pequeños hijos.

El actor dio a conocer los hechos a través de sus redes sociales, en donde contó que fue asaltado por cinco personas, quienes le quitaron su celular, su argolla de matrimonio y una alta suma de dinero.

“Me acaban de asaltar. Si reciben alguna comunicación de mi parte diferente a esta, no soy yo”, escribió inmediatamente el actor en su cuenta de X y, minutos más tarde, a través de su cuenta de Instagram le contó a sus seguidores lo sucedido.

Consulte: De película: Así fue millonario robo al Banco Agrario de Cáchira

De manera detallada, Raba, en conversaciones con Blu Radio, señaló que lo obligaron a hacer una transacción de un millón de pesos a una cuenta Nequi, pero aclaró que la suma no fue mayor gracias a que él ya había tomado las precauciones necesarias.

“Yo hace meses le puse un límite a mis transacciones virtuales, que es bastante bajo. Yo les expliqué a ellos porque me decían ‘páseme tanto’ y yo les dije me pueden quitar lo que quieran, pero no puedo hacer más. Ellos me pedían cinco millones de pesos, pero les expliqué que solo podía pasar un millón de pesos y se dieron cuenta, que es mi límite”, manifestó.

A propósito, en conversación con Noticias Caracol, el actor agregó: “Esto es un ‘modus operandi’ en el que te piden las claves, ellos no están detrás del teléfono, quieren es que transfieras fondos y demás... establecimos una conversación en la que les expliqué cómo transferir eso y tomaron lo que pudieron”.

Cabe resaltar que, a pesar de que el actor tiene en su historial el número al cual se le hizo la transacción en medio del asalto, esta información podría no tener mucho valor porque, de acuerdo a lo dicho por Raba, “son cuentas que ellos crean para poder hacer transacciones y luego desechar”.

De hecho, el actor aseguró que habría más personas involucradas detrás de dicho robo. “Ellos estaban en comunicación permanente con otra persona que les iba dando las indicaciones”, aseguró.

Y es que para los delincuentes no fue suficiente con robarlos, pues también lo golpearon en reiteradas ocasiones frente a sus hijos.

“Nos cruzamos con dos personas, muchachos jóvenes, venían con las piernas embarradas. Sentí que algo no estaba bien. Me desvié a una zona un poco más alta y ahí salieron otros tres que nos habían visto pasar. Nos hicieron la encerrona, se empezaron a acercar; yo, protegiendo a mis hijos, los pegué a un árbol atrás, y ahí empezaron a pegarme”, relató el actor a Noticias Caracol.

Lea: Así quedaron conformados los Concejos de Los Patios, Villa del Rosario y Ocaña

De la misma manera, Juan Pablo Raba dijo que sus hijos están bien, pero emocionalmente se encuentran afectados por el aterrador hecho. Además, él se mostró muy sensible y emocionado cuando mencionó que uno de los delincuentes intentó tomar a su hija, pero él reaccionó y lo golpeó para defenderla.

“Están obviamente asustados, eso me emociona. Están bien, nunca los tocaron. La situación se puso un poquito complicada cuando uno de ellos fue a agarrar a mi hija. Ahí lo golpeé fuerte. Curiosamente, ahí fue cuando la situación se empezó a tranquilizar, pero no se portaron muy bien”, dijo el actor.

Juan Pablo y sus hijos están en buen estado y el hecho está siendo investigado por las autoridades, pero el actor está preocupado porque sus familiares o amigos caigan en alguna trampa por parte de los delincuentes que tienen en su poder su celular, donde tiene datos importantes.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion