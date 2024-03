Estas son las nuevas películas, documentales y series en las plataformas

Está disponible la nueva película de Adam Sandler, ‘El astronauta’, donde interpreta a un astronauta que lleva seis meses en una solitaria misión, lidia con sus problemas conyugales con la ayuda de una criatura que halló en su nave.

El 6 se estrenará la serie ‘Supersex’, con la historia de Rocco Siffredi, quien logró superar sus orígenes humildes y convertirse en la estrella porno más grande del mundo.

El 7 de marzo estará disponible la serie documental ‘ARA San Juan: el submarino que desapareció’, sobre la tragedia del hundimiento del ARA San Juan, analizando lo que ocurrió el 15 de noviembre de 2017 cuando el submarino desapareció de los radares con sus 44 tripulantes a bordo.

‘Mano de hierro’, protagonizada por el argentino ‘Chino’ Darín, sobre un imperio narco ubicado en Barcelona, hasta la llegada de otro cartel que se disputa el territorio.

Para el día 12, ‘Punto de inflexión: La bomba y la Guerra Fría’, que con narraciones en primera persona y entrevistas a figuras prominentes, esta docuserie presenta una visión completa de la Guerra Fría y sus secuelas.

El 14 de marzo estará disponible la película de la colombiana Laura Mora, ‘Matar a Jesús’, con la historia de una mujer, que tras el asesinato de su padre, busca encontrar al sicario que cometió ese cruel delito.

El 15 de marzo se estrena ‘El problema de los 3 cuerpos’, el nuevo proyecto de ciencia ficción en Netflix de los creadores de ‘Juego de tronos’, que ha contado con todo tipo de obstáculos para poder llegar a estrenar su primera temporada.

Una nueva temporada de ‘Habilidad física: 100 - Mina subterránea’, con 100 nuevos competidores que buscan el título del ‘físico perfecto’, esta intensa competencia global lleva el desafío a otro nivel.

El viernes 22, dirigida por John Ridley, estará disponible la película ‘Shirley’, protagonizada por Regina King, donde se presenta la historia de Shirley Chisholm, la primera congresista negra en Estados Unidos y su transgresora campaña presidencial de 1972.

‘Chino’ Darín y su padre, Ricardo Darín, vuelven a trabajar juntos en la nueva película de Sebastián Borensztein, ‘Descansa en paz’, basada en la novela homónima de 2018 escrita por Martín Baintrub.

Disney+

Taylor Swift: The eras tour.

Estreno: viernes 15 de marzo.

Dirigida por Sam Wrench, TAYLOR SWIFT | The eras tour (TAYLOR’S VERSION) es la película del concierto en su totalidad que incluye la canción “Cardigan” y cuatro canciones acústicas adicionales.

Ascenso por el Ártico con Alex Honnold:

Estreno: miércoles 13 de marzo. Todos los episodios disponibles.

El Explorador de National Geographic, Alex Honnold, lidera una expedición de seis semanas al este de Groenlandia para realizar el primer ascenso a uno de los acantilados aún no escalados más altos del mundo. Con la ayuda de la glacióloga Heidi Sevestre, Alex y el equipo investigan el impacto del cambio climático en los glaciares, casquetes polares y fiordos en esa remota parte del Ártico.

Prime Video

Primate. Inspirada en la vida del reconocido actor Christian Tappan, Primate retrata con humor las vivencias de un hombre que nunca pensó envejecer en un mundo con nuevas reglas en donde evolucionar no es para machos. La segunda temporada estará disponible el 17 de marzo.

Lifetime

Lifetime presenta la segunda temporada de ‘Avísame cuando llegues, la serie de crímenes reales de casos de mujeres que fueron secuestradas, atacadas e incluso asesinadas mientras estaban solas realizando sus actividades cotidianas como salir de compras, regresar de una fiesta o ir camino al trabajo.Los episodios se transmitirán de lunes a viernes a partir del 4 de marzo y contarán estremecedoras historias a través de entrevistas, acompañadas de recreaciones, mensajes de texto reales, registros telefónicos y otras pruebas.

HBO Max

‘Colisión’ y el documental ‘Masacre de los Mormones’, así como ‘Sierra Madre: prohibido pasar’, ‘Al otro lado del puente’, ‘Menem Junior: La muerte del hijo del presidente’ y ‘Del otro lado del jardín’.

Será un catálogo de contenido expandido que incluye HBO Originals, Max Originals, películas de Warner Bros., el Universo de DC, Harry Potter, animaciones de [adult swim], contenido infantil de Cartoon Network y Discovery Kids, y la mejor programación de no ficción con formatos de competencia, hogar, reality shows, estilo de vida o true crime, de marcas icónicas como Discovery, Discovery Home & Health e Investigation Discovery (ID).

Continuará el contenido de HBO con ‘Juego de tronos’, ‘Los Soprano’ y ‘True detective’, entre muchos otros. Entre los próximos títulos más esperados se destacan la serie ‘El régimen’, protagonizada por la ganadora del Oscar Kate Winslet; ‘El Simpatizante’, basada en la novela ganadora del Premio Pulitzer; la nueva comedia creada por Sam Mendes y Armando Iannucci, ‘The Franchise’; y el documental que sigue a la fascinante investigación sobre Robert Durst, ‘The Jinx’.

Además, llegarán a Max nuevas temporadas de series como ‘The last of US’, ‘Euphoria’, ‘My brilliant friend’, ‘The white lotus’ y ‘La cada del dragón’, junto a la primera temporada de una nueva precuela de ‘Juego de tronos’, ‘A knight of the seven kingdoms: the hedge knight’.

También expandirá el universo de sus más grandes franquicias, con la esperada serie ‘El Pingüino’, el villano del universo de DC, y ‘Welcome to Derry’, serie precuela de ‘IT’, inspirada en las novelas de Stephen King.

‘Harry Potter’, que será una adaptación de la amada serie de libros originales de J.K. Rowling, quien será productora ejecutiva del proyecto; una serie de comedia original de Max derivada de ‘The Big Bang Theory’’; y una serie que expandirá el universo de ‘El Conjuro’.

En cuanto a películas, se incluirán películas de catálogo y de estreno de los estudios Warner Bros. Pictures, Sony y NBCUniversal, entre otros.

También la serie ‘Cóyotl’, protagonizada por Alejandro Speitzer; y la película de animación ‘Batman Azteca: choque de imperios’, la novela mexicana, ‘Colisión’, inspirada en la obra de Corín Tellado, que también está en proceso de desarrollo.

