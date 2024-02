Karol G respondió a quienes la criticaron por su nuevo video con Young Miko

El mensaje de Karol G fue claro con su nueva canción Contigo: “todo el mundo tiene derecho a celebrar el amor” y por eso la cantante paisa incluyó en su video a Young Miko en un video que se sumerge en la historia de una pareja con una conexión pura y única.

“Creando un mundo íntimo en el que parece como si ellas fueran las únicas personas que existen, aisladas de todo lo innecesario. Ellas viven y aman intensamente celebrando esos sentimientos que no se pueden controlar y que son tan fuertes que sobrepasan todos los obstáculos”, dice la reseña de Universal Music.

El video, en dos días, acumula cerca de 13 millones de visualizaciones en YouTube y ha generado comentarios a favor y en contra.

En la propia cuenta de la cantante se lee, por ejemplo: “metiendo la homosexualidad obligado”. “No Karol por qué haces eso mi hija era tu fan.. y ya no más”. “Qué pesar, soy gay pero meter a una persona dícese hetero a hacer escenas lésbicas por la fama y el dinero no va ahí, no me gustó Karol G”.

Lea aquí: Bajó el servicio de energía en Norte de Santander, ¿en cuánto?

“La letra de este tema, ‘no quiero vida si no es contigo’, refleja el sincero sentimiento que destaca la importancia de celebrar el amor en todas sus formas”, destaca su disquera Universal Music.

Hay otros comentarios que apoyan a la colombiana: “Aprendan que no necesariamente es dedicado a personas del mismo sexo hay que ser bruto para no entender el mensaje amor es amor”, escribieron en YouTube. Otro comentario dice: “Para mí la canción ni el vídeo tienen nada de malo es algo sutil, delicado y deja volar la imaginación”.

Conozca: Se mantiene auxilio a los servicios públicos

Ante las opiniones de fanáticos y detractores, la bichota paisa escribió en su cuenta de Instagram:“Este video es un abracito al Cora para todas esas personas que alguna vez sintieron miedo a amar. Gracias @itsyoungmiko por haber aceptado hacer parte de un proyecto tan poderoso y tan especial. No hubiera sido igual sin ti”.