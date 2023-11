Del libro a la pantalla: se estrena La luz que no puedes ver en Netflix

La historia tiene fanáticos en todo el mundo: los lectores de La luz que no puedes ver, del escritor estadounidense Anthony Doerr, publicado en 2014 y que ganó al año siguiente el Premio Pulitzer como mejor obra de ficción.

Uno de esos fanáticos es el director Shawn Levy, el mismo de Free Guy, The Adam Project, quien dirigió algunos episodios de Stranger Things (y produjo más de 30) y que presentará Deadpool 3 el próximo año.

La historia narra la vida de Marie-Laure, una niña francesa ciega y su padre, Daniel LeBlanc, quienes huyen del París ocupado por los alemanes con un diamante legendario para evitar que caiga en manos de los nazis.

“Son perseguidos implacablemente por un cruel oficial de la Gestapo que busca poseer la piedra por necesidades egoístas. Marie-Laure y Daniel pronto encuentran refugio en St. Malo, donde se instalan con un tío solitario que realiza transmisiones de radio clandestinas como parte de la resistencia”, dice la reseña.

La miniserie (de cuatro capítulos) trae en el papel de Marie —tanto niña como adolescente— a dos personas con baja visión: Nell Sutton y Aria Mia Loberti, quienes nunca habían actuado. El padre de Marie es interpretado por Mark Ruffalo y el tío solitario, al que le gustan las transmisiones de radio, es Hugh Laurie, el famoso Dr. House.

Con esta nómina de lujo Levy empezó a trabajar y desde que se embarcó en el proyecto supo que quería dirigirla por completo y crear una especie de película de cuatro horas repartida en cuatro episodios.

Conociendo su entusiasmo por todo lo que hace, quisiera conocer la historia que lo llevó a leer el libro y luego tomar la decisión de hacer esta miniserie casi como una película de cuatro horas...

“Yo lidero con entusiasmo (risas), no siento entusiasmo por todo, pero cuando lo siento, necesito perseguirlo y se convierte en un motor dentro de mí. Y usas un término interesante, dices: ‘una película de cuatro horas’ y la verdad es que una vez que leí el libro —me encanta el libro— y cuando leí los guiones, la adaptación, decidí dirigirlo todo yo mismo y no lo vi como una serie de televisión, lo vi como una película de cuatro horas y quería que se sintiera y pareciera cinematográfico. Quería que fuera grande en imágenes, pero también en emoción”.

¿Cuál es el mayor reto a la hora de adaptar una novela que también ha tenido éxito?

“Creo que ayudó que abordara esto como un fan. Entonces, yo mismo sentí la presión de hacer felices a los fanáticos, y luego supongo que el desafío es identificar cuáles son las cosas que son icónicas y se deben preservar, cosas como la maqueta, la lata de duraznos, la relación padre-hija, etc. Pero también otro desafío es que necesitas conectarte con los personajes lo suficiente como para saber lo que harían o dirían incluso cuando sea diferente al libro. Mi guionista Steven Knight dice que el libro es una montaña, la montaña siempre estará ahí, hicimos un cuadro de la montaña. No estamos tratando de reconstruirla”.

Desde el primer episodio se siente la conexión con las dos actrices que interpretan a Marie. ¿Cómo encontró a las increíbles Aria y Nell?

“Para encontrar intérpretes que sean ciegos no se puede hacer de la manera convencional. No puedes llamar a una agencia, no puedes llamar a un manager. Hice un casting abierto por Internet y obtuve más de 1.000 audiciones, personas filmándose a sí mismas en sus iPhones, sus computadoras y entre más de 1.000 personas encontré a esta niña de siete años (Nell Sutton) en un pequeño pueblo de Gales y encontré a esta estudiante de posgrado (Aria Mia Loberti) que estudiaba retórica en Penn State (se graduó con los máximos honores en Filosofía, Estudios de la Comunicación y Ciencias Políticas, hizo una especialización en lengua y retórica del griego antiguo, y recibió su maestría en retórica antigua, también con honores). Ambas son legalmente ciegas, ninguna había actuado profesionalmente antes y, sin embargo, tenían algo mágico, fuerte e inteligente y sabía que eso sería suficiente para construir un personaje”.

Hay una representación hermosa y sublime —no encuentro otra palabra para describirla— de la relación padre e hija. ¿Ese era un punto que queriá resaltar?

“Sí. Tengo cuatro hijas y esa relación define mi vida, define cada día. Conozco el amor entre un padre y su hija y entre una niña y su padre y es, en cierto modo, el amor más hermoso que he experimentado en mi vida. Quería que esta serie, así como el libro, fuera una carta de amor para esa relación de adoración recíproca, única”.

Le confieso que yo recordé a mi padre...

“Me alegra oír eso. También ayuda el elegir a Mark Ruffalo como papá en la serie, porque no sólo es un gran actor. Tiene alma, calidez y es la segunda vez que lo elijo como padre. Interpretó al padre de Ryan Reynolds en The Adam Project. Y ahora aquí aporta una emoción muy hermosa a su actuación”.

Y hablando de Mark Ruffalo, tengo claro que en lo que él actúe así como Hugh Laurie, lo quiero ver. Imagino que para usted está muy claro el impacto que tienen ambos, ¿cómo es trabajar con ellos?

“Son muy diferentes. Mark es de mucha exploración. Quiere hacer muchas tomas. Podría hacer una que sea mala y otra que sea genial. Es en gran medida una exploración. Hugh está listo y lo hace. Toma uno y ejecuta y aún así seguirá las instrucciones, pero él viene muy, muy preparado, muy confiado. Pero la belleza de esta actuación para mí con Hugh Laurie es que sabemos que Hugh Laurie es fuerte, sexy, genial, pero su personaje comienza frágil, roto, asustado y me encanta la idea, de tomar a este actor fuerte y también pedirle que muestre debilidad porque el viaje de esos personajes comienza desde la fragilidad hasta la realización”.

Desde el principio, ¿sabía la imagen, la estética que quería darle a la serie, cómo fue la conversación y el plan con todo tu equipo?

“Sabía que quería el mundo. Sabía que era una historia de tiempos de guerra, pero quería una historia que invitara a la audiencia porque, de alguna manera, la historia trata sobre cómo hay belleza y poesía y hay momentos de sentimiento sublime, incluso en medio de la fealdad de la oscuridad. Entonces hablé con mi director de fotografía, mi diseñador de producción, mi compositor, que quería que el mundo fuera un poco lírico, un poco poético. Y quería que hubiera belleza en el diseño y las imágenes para que la audiencia estuviera invitada a este viaje. Y dice cosas que son ciertas y a veces perturbadoras, pero es un mundo que también se siente encantador y donde quieres pasar tiempo con estos personajes. Y entonces el estilo tiene cierta belleza poética y eso se debe en gran medida al diseño”.

Y hablando de eso, tengo que decirle que los detalles son únicos, ¿cómo fue ese trabajo preciso para usted?

Esta es la primera serie en la que tuve que hacer una investigación exhaustiva y necesitaba asegurarme de que había dos niveles de detalles que debían entregarse: no es el detalle histórico, pero el otro es cuando tienes un protagonista ciego, la forma en que se sienten las cosas, la forma en que suenan, importan más. Entonces, la textura visual de las cosas y sus sonidos, su tacto, importaban más porque tienes un héroe que está experimentando circunstancias altas, y es por eso que los detalles eran tan importantes”.

