¿Por qué la “Pupuchurra” Martha Isabel Bolaños es tan polémica en los realitys?

Martha Isabel Bolaños, a la que inevitablemente los televidentes asocian y llaman como la “Pupuchurra”, por su popular personaje en Yo soy Betty, la fea (1999), es una actriz con amplio recorrido en los realitys.

Ella misma reconoció que en algún momento de su vida le molestaba que le dijeran “Pupuchurra”, porque quería que la miraran como una actriz, no por un personaje.

En su carrera ha pasado por La isla de los famosos (2004), Desafío (2014), Master Chef Celebrity (2023) y actualmente hace parte de La casa de los famosos, formato donde en el episodio del miércoles 14 de febrero fue “sentenciada” a la eliminación. La caleña recibió 12 votos en contra. En el juego hay 22 participan “famosos”.

Desde su llegada al nuevo programa de RCN varios concursantes expresaron públicamente sus reservas ante su presencia, una de ellas fue la influencer Karen Sevillano. La misma Martha Isabel reconoció que muchas veces que su tono de voz no le favorece en temas de convivencia, a la vez que dejó claro que no le gusta recibir órdenes.

El año pasado, en Master Chef Celebrity fueron evidentes sus roces con Carolina Acevedo, que a la postre fue la ganadora de ese formato. En esa ocasión en charla con El Colombiano, dijo que se define como una mujer muy competitiva, que le gusta asumir retos, y que muchas veces esa forma de comportarse no cae muy bien entre sus compañeros.

“Para mí fue muy difícil, relacionarme y trabajar en equipo fue lo que más me costó, desde el principio me hicieron una fama, que si por algo lo decían, algo de verdad tenían, pero a mí no me parecía. Ellas decían que no se me podía llevar la contraria. Sí fui en contra de muchos comportamientos, soy una mujer de una sola pieza y veía muchas caras dobles y eso me costaba mucho trabajo, tanto así que jugué sola gran parte del juego”, dijo en la charla con este diario.

Parece que las cosas no han cambiado en La casa de los famosos y desde el primer episodio su nombre está en la mira de la mayoría de los concursantes.

Por el momento, la actriz caleña es una de las nominadas a abandonar el reality, junto a Mafe Walker, Beto Arango y Julián Trujillo. Son los televidentes los que eligen a la persona que debe abandonar el juego. En este sentido Martha I. tendría ventaja frente a sus compañeros, debido a la popularidad y cantidad de seguidores que tiene en redes sociales.

