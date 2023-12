Valledupar no olvida a su mayor ‘cacique’

Como viene ocurriendo año tras año, por esta época las autoridades de Valledupar se preparan para la temporada de festejos de Navidad y Año Nuevo, así como la ola de turistas que llegan a la ciudad, pero este 2023, tendrán que hacer un especial énfasis en los seguidores de ‘El Cacique de la Junta’.

Los seguidores de Diomedes Díaz, considerado uno de los más grandes de la música folclórica vallenata, se darán cita en Valledupar para conmemorar la primera década sin su ídolo.

Fue el 22 de diciembre de 2013 que la capital del Cesar y en general el mundo de la música se paralizó cuando se conoció la noticia de la muerte del artista más vendedor del género vallenato, que cada 26 de mayo lanzaba un nuevo disco, paralizaba Valledupar, desde las primeras horas de la mañana las emisoras no dejaban de emitir, una y otra vez, las canciones que se publicaban en formato de acetato y posteriormente en disco compacto.

Sus fanáticos, incluso desde la noche anterior, hacían fila frente a las tiendas de discos para ser de los primeros en obtener el álbum y más tarde unirse a las largas caravanas de los seguidores, en ocasiones con la presencia del propio artista y su infaltable figura de la Virgen del Carmen.

Un infarto los apartó de su ídolo hace diez años y desde el siguiente año, 2014, empezó de manera espontánea, una especie de peregrinación hasta la última morada de ‘El Cacique de la Junta’, en el cementerio Jardines del Ecce Homo en Valledupar.

Las visitas son constantes durante todo el año, pero esta semana se incrementará el número de visitantes, en especial el próximo viernes, cuando se cumpla la fecha exacta de los diez años de su partida.

El mismísimo "Diomedeees Díaaaz", como solían llamarlo los locutores al ambientar una de sus cientos de presentaciones, es visitado por cientos de seguidores provenientes de diversas partes del país que suelen rodear su tumba, llevarle flores, cartas, regalos, e incluso le hacen peticiones.

En todo esto, no puede faltar, a buen volumen, el sonido de sus más grandes canciones. Tampoco, quien lleve licor para brindar con él.

Las canciones, a veces varias a la vez, en equipos sonoros o serenata con músicos armados de caja, guacharaca y acordeón, no pararán de sonar.

Algo que el propio ‘Cacique de la Junta’, imaginó, quien haciendo alarde de la multitud que se ‘movería’ tras su muerte, un día interpretó.

"Como Diomedes no hay otro / eso nunca nacería / y si nace no se cría / y si se cría se vuelve loco". Pensando en esa ausencia, también cantó: “El día que se acabe mi vida les dejo mi canto y mi fama (…) “cuando me muera que entierren mi cuerpo, pero afuera se queda mi nombre”.

El nombre de Diomedes aún vive y así queda demostrado, ahora con la fuerza que ha tomado su música, a través de las principales plataformas de streaming, que identifican que cada vez más jóvenes consumen el extenso legado del artista colombiano.

Se espera que este viernes, desde las primeras horas de la mañana, empiecen a llegar los primeros fanáticos al cementerio Jardines del Ecce Homo para saludar a Diomedes Díaz, que los acordeones no paren de interpretar su extenso repertorio, que incluso también se ha venido ampliando con el lanzamiento de canciones inéditas que se habían dejado en el olvido de los archivos de Sony Music.

En los últimos años han aumentado los visitantes y seguidores de Diomedes Díaz de países vecinos como Venezuela, Ecuador, Perú y Panamá, incluso varios provenientes de México y Estados Unidos. Muchos complementan esta visita con el paso por su escultura que se encuentra en el Parque de la Leyenda Vallenata.

