Parlamento Europeo rechaza elecciones en Venezuela sin la participación de Machado

El Parlamento Europeo emitió una condena contundente este jueves respecto a la inhabilitación de la aspirante presidencial María Corina Machado en Venezuela, advirtiendo que no reconocerá las elecciones ni sus resultados si el régimen chavista persiste en su negativa de permitir su participación como candidata.

La resolución no vinculante, aprobada por el Parlamento Europeo, también declaró que la Unión Europea (UE) no considerará enviar ninguna misión de observación electoral a Venezuela si no se cumplen ciertas condiciones, entre ellas la participación de Machado en los comicios.

La líder opositora fue inhabilitada por un período de 15 años para ocupar cargos públicos por un fallo del Tribunal Supremo de Justicia (STJ) de Venezuela a fines de enero. A pesar de los acuerdos políticos alcanzados previamente entre el gobierno y la oposición para celebrar elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024, la exclusión de Machado plantea serias dudas sobre la legitimidad y transparencia de dicho proceso electoral.

Machado, quien había obtenido una victoria aplastante en las primarias opositoras en octubre, fue previamente inhabilitada por la Contraloría por supuestos actos de corrupción durante el período en que Juan Guaidó fue reconocido como presidente legítimo de Venezuela por varios países.

La decisión del Parlamento Europeo refleja la preocupación internacional por la situación política en Venezuela y subraya la importancia de garantizar la participación plena y equitativa de todos los actores políticos en el proceso democrático del país sudamericano.

