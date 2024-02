¿Multado sin saberlo? Conozca cómo revisar sus medidas correctivas

El año pasado la Policía Metropolitana de Cúcuta impuso 22.488 medidas correctivas según el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, sin embargo, muchos desconocen las consecuencias de no acatar la norma.

Uno de los multados fue Abelardo Gómez*, quien en 2021 (época de pandemia) se encontraba en el parque Santander fumándose un cigarrillo, cuando de repente pasó un subintendente y le aplicó la multa.

“Yo les dije que era fumador y que sufría de la nariz, entonces que el tapabocas me incomodaba y pues como estaba fumando tenía que quitármelo, pero yo les dije que me lo colocaba después”, comentó.

Sin embargo, el policía le pidió la cédula, lo hizo llenar un formulario y le dijo que era una medida pedagógica y que no había ningún pago, pero que debía acercarse a la Inspección de Policía para contar lo sucedido.

“Yo nunca le pare bolas a eso. Pasaron tres años y yo me estaba preparando para trabajar en el Ejército y me pidieron el certificado de medidas correctivas para ejercer mi puesto. Cuando expidieron dicho documento me apareció una multa, tipo 4, por $694.000”, afirmó.

El cucuteño mencionó que después de pagar, tuvo que entregar y radicar un oficio en la Alcaldía y esperar a la apertura de un curso pedagógico cuando los cupos ya estuvieran llenos. “Tener ese comparendo casi me inhabilita de tener un cargo público”, agregó.