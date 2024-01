El verano no afecta suministro de agua

Los representantes de la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña, Espo S.A. indicaron que, aunque se ha disminuido el caudal del río, no se vislumbra racionamientos.



El coordinador del Área Operativa, ingeniero Emilio Fernando Bonza Jaimes, manifestó que la disminución del caudal no ha perjudicado el suministro de agua potable en la ciudad.



“El cambio climático, no ha superado los límites y por ende no existe emergencia alguna. De todas maneras, se recomienda el uso adecuado del agua para evitar un plan de contingencia especialmente en las partes altas”, agregó.

En la planta de tratamiento se captan 240 litros por segundos del río Algodonal y hasta la fecha no está en riesgo, recalcó.