Alain Altahona: quiero representar a Norte de Santander con jerarquía

“Recibir esas calificaciones me inspira más compromiso, me llena de más pasión. Esto es lo que me gusta hacer y creo que me he ganado mis cosas como resultado de todos los esfuerzos y compromiso para ser cada vez mejor. Quiero dejar la vara bien alta, representar a Norte de Santander con jerarquía”, subrayó el wing.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion