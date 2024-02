Gimnastas cucuteños, sin recursos para continuar concentración en Medellín

Mientras los gimnastas Jossimar Calvo Moreno y Ángel Gabriel Barajas Vivas participan en la Copa Mundo de aparatos en Cottbus, Alemania, buscando sumar puntos para la clasificación hacia los Olímpicos de París 2024, en Medellín sus diez compañeros de la selección Norte que se encuentran concentrados desde finales de noviembre, debido a la remodelación del coliseo menor, parece que no la están pasando bien.

El presidente de la Liga nortesantandereana de gimnasia, Jairo Cadena Nossa le dijo a La Opinión que está preocupado porque los recursos se les han agotado y lo último que recibieron fue para pagar dos meses de arriendo que se estaban debiendo y ante dicha situación tendrían que regresarse a Cúcuta donde no tienen como entrenar y se perdería todo el trabajo hecho hasta el momento.

Cadena Nossa sostuvo que la entrega del coliseo Eustorgio Colmenares Baptista, terminados los arreglos de la cúpula, está previsto para finales de marzo y consideró que si no se soluciona pronto la situación los deportistas deben regresar inmediatamente.

Alertó que hay tres deportistas que se están preparando para los Primeros Juegos Bolivarianos Juveniles 2024 que se disputarán del 5 al 14 de abril, en Sucre, Bolivia y serían los más afectados en su trabajo.

No dan razón

Según el dirigente, el IMRD, que se ha encargado del sostenimiento de 12 deportistas, lo último que les giró fue cerca de $30 millones, para el pago de arriendo del apartamento donde se hospedan y la alimentación.

Sin embargo, con los cambios de dirección en los últimos días que ha tenido el Instituto no hay quién se responsabilice del sostenimiento de los atletas y le han tirado la pelota a Indenorte. Este último, también le manifestó a Cadena Nossa que no es de su consorte el caso y debe ser el IMRD el que responda pues administra el coliseo.

“Una vez terminados los Juegos Nacionales (del Eje Cafetero 2023), los muchachos juveniles y mayores fueron concentrados en Medellín y las mujeres en Bogotá. Hubo recursos del IMRD desde noviembre hasta el 31 de diciembre y después con la nueva administración se hizo otro convenio y desembolsaron $15 millones para el equipo masculino y $15 millones para el femenino la semana pasada, pero con los gastos y pagos se ha reducido la plata. Lo que más cuesta es el alquiler del apartamento”, afirmó Cadena.

S.O.S al alcalde

En busca de una solución se reunió, el jueves, con el alcalde Jorge Acevedo para exponerle la situación y gestionar ante el IMRD los recursos para la manutención de los deportistas en el sitio de concentración temporal hasta el 30 de marzo.

“El alcalde me atendió y le comenté el caso y se interesó en querer ayudarnos. Esta mañana (ayer) me llamó y me dijo que estuviera pendiente para tener una reunión con la directora encargada (Elizabeth Martínez) y ver cómo se le da una solución (…)”, afirmó el representante legal de la Liga, quien sigue a la espera de una respuesta.

