La Lucha de brazos, un deporte que abre su propio camino en Cúcuta

Cada vez en el mundo se ven nuevas disciplinas deportivas con el fin de que la gente practique deportes diferentes a los tradicionales y que habitualmente se ven en los Juegos Olímpicos, aunque el Comité Olímpico ha innovado con otros deportes.

Sin embargo, hay algunos que parecen nuevos como la lucha de brazos, que ha existido desde la antigüedad, pero en la actualidad ha tenido gran acogida en todo el mundo y Cúcuta cuenta con un grupo de deportistas que le han sacado provecho y ya han competido a nivel nacional.

La lucha de brazos es conocida a nivel mundial como Arm Wrestling que consiste realmente en fuerza de pulso entre dos personas sobre una mesa.

En crecimiento

Luis Maldonado, cucuteño, docente del colegio Sagrado Corazón y practicante de este arte deportivo cuenta que con un amigo Francisco Blanco, quienes son los pioneros de esta disciplina que hoy cuenta con cerca de 250 deportistas.

Maldonado vivió un tiempo en Cartagena, y allí se hizo campeón nacional y actualmente se preparan para participar en un torneo suramericano del 5 al 7 de julio en el Callao, en Perú y esperan tocar las puertas del IMRD y la Alcaldía para conseguir los recursos para el viaje.

“Desde hace seis años hemos venido participando en diversos eventos nacionales, en Bogotá, Medellín y Barranquilla. En esas tres ciudades hemos sido campeones nacionales, Francisco Blanco ha sido cinco veces en la categoría absoluto. Yo le he sido cuatro veces y otro muchacho Leonardo Torres, también ha logrado dos títulos nacionales”, recordó.

Se requiere disciplina

No tienen un lugar fijo donde entrenar, pero los fines de semana se reúnen en El Malecón cerca del patinadero Enrique Lara Hernández para medir sus fuerzas y ver tanto se ha fortalecido para ir las competencias nacionales.

Para Maldonado la Lucha de brazos es un deporte diferente, que necesita preparación porque no es simplemente forcejear sobre una mesa nada más.

“La preparación de un deportista es diría, entrenar cinco días a la semana, ejercitar los músculos, pero el entrenamiento duro para una competencia de alto nivel se focaliza seis meses antes y se debe hacer un programa de entrenamiento arduo, de potencia para aguantar altas tensiones musculares”, detalló Maldonado.

Del mismo, modo, el profesor dijo una semana antes del torneo se debe bajar las cargas de trabajo.

“Una semana antes se paran los entrenamientos, ¿por qué? para que durante ese periodo de tiempo se recuperen los músculos, que las articulaciones (muñeca, codo, brazo) estén óptimas y la alimentación también es importante para la recuperación”, subrayó Luis Maldonado.

Mujeres de pulso

Pero en este deporte no solo hay hombres, también han incursionado mujeres como la venezolana Floribel Alzolay quien cierto día en el barrio Aeropuerto, donde reside, vio cómo se practicaba esta disciplina y desde entonces viene entrenándolo.

“Empecé en un club en el barrio por una compañera del colegio, al verlo me llamó la atención y la segunda vez que fui de espectadora, me invitaron a participar y me dije, esto es lo mío. Me hacía falta una actividad deportiva y a la fecha llevo seis meses en la práctica”, afirmó la deportista.

Alzolay indicó que con ella son cuatro mujeres las que se han apasionado por este deporte donde más que la rivalidad prevalece la unión y la amistad.

Por su parte, Francisco Blanco uno de los pioneros del pulso en Cúcuta señaló que este deporte “este es un deporte maravilloso que ha crecido de manera increíble y cada vez más se unen más jóvenes”.

Blanco remarcó que en Colombia no se han creado las ligas porque aún no es considerado deporte olímpico, pero existe la Asociación Colombiana de Lucha de Brazos.

“El paso a dar es crear más clubes, para conformar las ligas en cada departamento y así crear la federación”, acotó el deportista.

