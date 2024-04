Norte lucha por los cupos a la gran final Nacional de los Intercolegiados

El baloncesto intercolegiado de Norte ha mostrado su jerarquía en las dos primeras fechas.

Todo tranquilo

Terminada la ronda de los juveniles se dará inicio a la eliminatoria de la categoría prejuvenil, en las mismas disciplinas en la que el único cambio es fútbol de salón por el fútbol sala.

Para la jefa del área técnica el desarrollo de las actividades ha sido bien manejadas y coordinadas.

“La organización se ha hecho muy bien, considero que se está cumpliendo con todo como lo piden el reglamento de juegos, recalcando que el certamen es organizado por el Ministerio del Deporte, Indenorte y el apoyo del IMRD”.

Le puede interesar: Los bicicrosistas de Norte brillaron en la altura de Bogotá con cuatro medallas

En cuanto qué se sabe de los clasificados en deportes individuales, competencias que se celebraron la semana pasada, la funcionaria de Indenorte explicó que “en esa parte, falta que el Ministerio del Deporte nos defina los cupos porque se han caído muchas disciplinas, entonces no sabemos aún cuales vayan a quedar, por ejemplo, atletismo y natación si entraron, pero falta ver cómo va ser con el patinaje de carreras, ajedrez, tenis de mesa y otros deportes, pero esa parte la maneja directamente Mindeporte y es el que te determina cuántos cupos entrega”.

Sobre el caso de la final de ajedrez femenino, de la semana pasada, donde el papá de una deportista denunció que no prevaleció el juego limpio y no estaba de acuerdo con la regla de juego a quien se dio como ganadora, Castellanos dijo que “ese caso lo tiene el coordinador de jueces de ajedrez quien tiene la respuesta. Y lo que no esté en el reglamento (de los Intercolegiados) va a la Federación Colombiana de Ajedrez”.

Hay que recordar que en la final se presentó un empate entre la pamplonesa Andrea Isabella Guerrero Bazarte y la cucuteña Laura Katherine Guerrero Vargas, cada una con cinco puntos. Como se jugó un tercer partido, los jueces dieron ganadora a la ajedrecista de la Ciudad Mitrada, Andrea Isabella Guerrero Bazarte, por ser la menor en edad de su contrincante, según el reglamento.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion