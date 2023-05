Alfredo Saade renuncia a su aspiración a la Alcaldía de Cúcuta

Después de ser uno de los primeros en anunciar su intención de aspirar a la Alcaldía de Cúcuta en las elecciones de este año y pedir autorización a la Registraduría para recoger firmas con el fin de respaldar ese proyecto, el pastor Alfredo Saade le dijo adiós a su participación en la contienda.

Tal y como se venía comentando desde hacía varias semanas, el también precandidato presidencial anunció ayer en una rueda de prensa que no seguirá adelante con su candidatura, pues se dedicará a recorrer el país para intentar sacar adelante un referendo que permita convocar una constituyente, a través de la cual cerrar el Congreso de la República.

“Hoy me despido de la intención de ser alcalde de Cúcuta, no abandonando mi tierra, sabiendo que tendremos la obligación de apoyar a alguien igual o mejor que este proceso. El poder popular no se puede dormir, el poder popular debe movilizarse, levantarse y es necesario que quienes acompañamos al presidente Gustavo Petro en todos estos procesos, salgamos a recorrer el país”, dijo.

Según Saade, solo una constituyente permitirá que los colombianos puedan conseguir las transformaciones sociales, políticas y económicas por las cuales votaron los colombianos en 2022, y a las que, en su criterio, se le viene atravesando el Senado y la Cámara de Representantes.

“Agradezco a quienes creyeron en este proyecto político que se llenó de esperanza y llenó de preocupación a las mafias politiqueras que quieren seguir mandando. Sin embargo, es necesario ir más allá de lo que hemos hecho y logrado, por eso era importante hacer una nueva hoja de ruta para el país que nos permitirá a los colombianos disfrutar de la paz total que necesitamos”, señaló.

El ahora exprecandidato insistió en que los cucuteños lo seguirán viendo en las calles, recorriendo los barrios y “convenciendo a la gente”, de que son necesarias las transformaciones y cambios que el presidente de la República está impulsando a través de las reformas sociales.

Pese a que Saade descartó que esta renuncia haya tenido que ver con la poca receptividad que su aspiración alcanzó entre los ciudadanos, era evidente que el nombre del pastor no logró una gran acogida en estos casi seis meses que estuvo recogiendo firmas en los distintos sectores de la capital nortesantandereana.

