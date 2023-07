Félix Muñoz se une al abanico de candidatos a la Alcaldía de Cúcuta

El abanico de aspirantes a la Alcaldía de Cúcuta empieza a consolidarse con la inscripción oficial de los interesados en participar en los comicios que tendrán lugar en tres meses.

El turno ayer fue para el exconcejal Félix Muñoz, quien participará en representación del partido Verde Oxígeno, el de la excandidata presidencial Íngrid Betancourt, que se estrena en estas elecciones locales, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le devolviera la personería jurídica.

“Vengo a poner mi nombre a consideración del pueblo, porque mucha gente me pidió que lo hiciera, debido a que he dejado huella por donde he pasado. Soy una persona de gestión, de desarrollo que me he preparado toda la vida”, manifestó el candidato, el tercero en competencia.

Muñoz se desempeñó hasta el año pasado como enlace nacional territorial de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y hace dos meses decidió poner en marcha un nuevo proyecto político, esta vez con miras a conquistar la Alcaldía de Cúcuta.

“Cúcuta no necesita un politiquero, sino una persona que construya ciudad entre todos”, aseguró, tras insistir en que una administración municipal no se trata solo de manejar recursos, sino de gestionarlos en beneficio de la comunidad.

Amparado en el lema ‘Por una Cúcuta feliz y con propósito’, Félix Muñoz dijo que su propuesta de gobierno y de ciudad está enfocada en tres ejes centrales que son: seguridad, economía y transformación social.

“Ante todo, lo que me motivó a meterme en este proyecto es el mismo cansancio que existe de que a la gente le prometan y prometan lo que ya todos sabemos que se debe hacer, como mejorar la seguridad, las vías, el empleo, la movilidad y demás. Yo no vengo a prometer y a decir que vamos a cambiar todo eso. Un alcalde tiene que hacer las cosas porque está dentro de su programa. Hay es que ejecutar”, planteó.

‘Sin padrinos políticos’

Félix Muñoz explicó que la idea de participar por un partido nuevo surgió, justamente, por el cansancio que existe entre los ciudadanos con la política tradicional, y porque además está ayudando a construir un proyecto distinto.

“Este es un partido que puede ser opción, porque la gente ya está cansada de los partidos tradicionales. Esta es una propuesta nueva que queremos que no tenga manchas y ningún problema jurídico”, señaló.

Con relación a la estructura que acompaña su campaña, dijo que en su caso no hay ningún padrinazgo político y que quienes lo están acompañando son amigos, exconcejales, líderes comunales y personas de los comités barriales que le pidieron asumir esta candidatura.

“Cuando fui concejal, fui el mejor calificado, en mi época logré que se constituyera la Secretaría de Gestión del Riesgo y a nivel nacional he demostrado mi desempeño y creo que los hechos hablan por uno”, aseguró Muñoz, quien insistió que el suyo es un proyecto serio, que no está a la espera de hacer alianzas y que por esa misma razón irá hasta el final.