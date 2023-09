Cortocircuito | Coqueteos electorales

Nerviosismo

La Superintendencia del Subsidio Familiar adelantó esta semana una visita especial a las dos cajas de compensación del departamento, Comfanorte y Comfaoriente. La llegada de los funcionarios tomó por sorpresa a directivos y trabajadores, y muchos no pudieron evitar el nerviosismo que genera este tipo de procedimientos, pues aún está presente el fantasma de la intervención que sufrió Comfanorte en 2021 y las medidas cautelares dictadas en Comfaoriente a comienzos de 2023. Además, no hay que olvidar que, en plena campaña electoral, estas entidades terminan convertidas en un verdadero fortín político y la tensión está latente. Dicen que el arribo de la comisión de la Super hasta terminó aguando la celebración de los 66 años que cumplió la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander, pues se produjo ese mismo día.

La delataron

En medio de una entrevista a la que fue invitada y que estaba siendo transmitida por Facebook, la candidata a la Alcaldía de Chinácota por el Centro Democrático, Nubia Rosa Romero, terminó delatada por los mismos periodistas, de que su verdadero apoyo a la Gobernación de Norte de Santander sería para William Villamizar y no para el candidato de su partido, el general (r) Jorge Eduardo Mora. Cuando le mencionaron el acompañamiento que ella vendría haciendo al dos veces gobernador, la exalcaldesa intentó hacerles señas de que no lo dijeran, pero la ‘metida de pata’ ya estaba hecha. Romero, de inmediato, dijo que ella “no podía” porque era del Centro Democrático, pero hasta terminó titubeando al mencionar el nombre del general.

¿Doble militancia?

A propósito de la escena que protagonizó la candidata de Chinácota, uno de los primeros que salió a dejarla en evidencia fue el exsenador José Obdulio Gaviria, quien a través de su cuenta de X (antes Twitter) no solo compartió el video del momento en que la ‘echan al agua’, sino que aseguró que este “desnuda las conductas de doble militancia que castiga el Consejo de Estado”. Gaviria dijo que el caso ya estaba en manos de la veeduría del partido. “La señora prefiere apoyar al candidato de la corrupción y el clientelismo, porque seguramente tiene con él algún negocio personalista”, señaló el excongresista. Romero se defendió diciendo que ella en ningún momento mencionó a ningún candidato y que se estaba “manipulando el contexto”.

Se recupera Bautista

El embajador de Colombia en Portugal designado por el gobierno de Gustavo Petro desde hace varios meses, el exalcalde de Cúcuta, José Fernando Bautista, presentó quebrantos de salud de orden cardiovascular que lo obligaron a internarse en un centro asistencial de ese país para un chequeo médico y posteriormente fue sometido a una cirugía de corazón, para realizarle una revascularización coronaria. Afortunadamente, el procedimiento fue exitoso y hoy Bautista se recupera satisfactoriamente de sus dolencias, para continuar en sus labores diplomáticas en ese país europeo. Desde acá le deseamos completa recuperación a José Fernando.

No podrá votar por él

En los últimos días, el Consejo Nacional Electoral profirió una resolución en la que deja sin efecto la inscripción de cerca de 170 cédulas registradas para estas elecciones en Chinácota. Lo sorprendente del hecho, es que en dicha lista aparece uno de los candidatos a la Alcaldía de ese municipio: el médico Ramiro Luna Conde, quien no podría votar por él mismo en los comicios de octubre. Resulta que al CNE le aparece que Luna recibe sus servicios de salud en Bogotá y eso es interpretado como una irregularidad en la inscripción. El candidato ya presentó los respectivos recursos para poder ejercer su derecho al voto en el lugar donde está aspirando y está a la espera de una respuesta. Esto, sin embargo, no lo saca de la competencia, pero de todas formas no deja de ser insólito.

Coqueteos a Chacón

En su más reciente visita a Cúcuta, la senadora Paloma Valencia preguntó quiénes conformaban el abanico completo de aspirantes a la Gobernación de Norte de Santander y se sorprendió cuando supo que en este se encontraba también el nombre del exintegrante del Centro Democrático, Marlon Chacón, quien fue candidato a la Cámara en 2022 por ese partido. De inmediato, la congresista pidió hablar con el empresario, a quien considera un “buen amigo”, pues dijo que él tenía que estar en el uribismo. Lo cierto es que Chacón parece estar muy contento en la Nueva Fuerza Democrática, partido del cual es coordinador en el departamento, y por ahora no tiene intenciones de hacer alianzas con nadie. ¿Será que Paloma lo logra conquistar nuevamente?

Negada la proposición

El diputado y candidato a la Alcaldía de Cúcuta, Emerson Meneses, presentó el jueves una proposición ante la Asamblea, con el fin de solicitar un control político a raíz de las presuntas presiones ejercidas a docentes y estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander para que apoyen al también aspirante a la Alcaldía, Leonardo Jácome. Meneses propuso que el debate fuera el 2 de octubre y que se invitara a la rectora, Sandra Ortega, a la jefa de registro y control, Luz Marina Bautista, y al jefe de la división de sistemas, Jorge Luis Orjuela. La petición del diputado, por supuesto, fue negada, pues apenas obtuvo 4 votos positivos y 7 negativos. Otros diputados se retiraron del recinto de sesiones.

Otro partido demandado

Así como llovieron este año los partidos nuevos que lograron meterse en la pelea por las elecciones locales y regionales, también siguen arreciando las demandas contra las decisiones que les concedieron la personería jurídica. El turno esta semana fue para el partido Creemos, el del excandidato presidencial y aspirante en estos momentos a la Alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez. La expectativa sobre lo que pueda pasar con la demanda está servida en Norte de Santander, pues son varias las listas a Concejos y las candidaturas a alcaldías en municipios como Pamplona, Ocaña, Puerto Santander y Santiago avaladas por esta naciente colectividad.

Plazo para renunciar

Hasta este viernes 8 de septiembre habrá plazo para que los candidatos que no están seguros de seguir en la carrera por un cargo de elección popular en los comicios que se avecinan renuncien a sus aspiraciones y así poder excluirlos del tarjetón electoral que ya fue sorteado. Desde la Registraduría explicaron que este plazo es necesario, puesto que la entidad debe proceder con los diseños del material electoral que será entregado a los votantes, así como su respectiva impresión. Por ahora, en Cúcuta y Norte de Santander no hay nadie que se le apunte a dar un paso al costado, y la tarjeta electoral para la Alcaldía se mantendría con las 16 caras, mientras que la de la Gobernación, con las 8 de los inscritos en julio. Rumores de alianzas y coaliciones siguen tomando fuerza, pero ninguna en firme todavía.

Saludo presidencial

Durante su periplo por Costa Rica, realizado esta semana, el presidente Gustavo Petro visitó la Universidad de San José de Costa Rica, en donde, entre otros encuentros, saludó al exdirector del Hospital Erasmo Meoz, el médico radiólogo cucuteño Carlos Emilio Ramírez, quien reside en ese país desde hace más de 25 años, inicialmente como refugiado y posteriormente como ciudadano costarricense. En ese mismo país estuvo hace algunas décadas, también como refugiado, el hoy canciller de Colombia, Álvaro Leyva Durán. El corresponsal de Corto Circuito que cubrió la visita presidencial en ese país nos envió la fotografía.

