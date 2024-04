Cortocircuito | De demandante, a demandado

Buena asistencia

Al menos 28 de los 40 alcaldes del departamento atendieron el llamado que les hizo el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, para participar en el primer encuentro de mandatarios locales que tuvo lugar en la Cúpula Chata y en el que hubo intercambio de experiencias, conocimientos, a la vez que sirvió como espacio de integración. Los representantes de cada municipio no perdieron la oportunidad para hacerle la lista de necesidades al gobernador, quien las apuntó muy bien en su agenda de trabajo. Por lo visto, un buen número de hojas sí gastó Villamizar.

Todavía no es posible

Aunque ya son varias las oportunidades y los espacios en los que el gobernador se reúne con los alcaldes para tratar diferentes asuntos, la cita que sigue estando pendiente para empezar a definir una agenda común y caminar hacia el mismo lado en temas tan neurálgicos como la seguridad, es la del mandatario departamental con el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo. Ambos han dicho, por separado, que sí existe un interés de trabajar de manera coordinada por el bien de la ciudad, pero eso todavía no es posible. El encuentro más reciente que sostuvieron Villamizar y Acevedo fue en el marco de la emergencia ambiental por la mala calidad del aire, y hasta se les notó en algún momento algo de camaradería. Sin embargo, parece que hay asuntos que aún tienen que superarse para que dicho encuentro entre los dos se dé. ¡Ojalá sea más temprano que tarde!

Sin cazar pelea

A propósito del alcalde y el gobernador, muy diplomáticos se mostraron Acevedo y Villamizar, luego de las controvertidas declaraciones del canciller venezolano, Yván Gil, quien dijo esta semana en Cúcuta que el Tren de Aragua no era más que "ficción" y un invento que hace parte de la narrativa que se ha construido contra Venezuela. Tanto el gobernador como el alcalde prefirieron no entrar en confrontaciones con el vecino país y optaron por el camino “diplomático” a la hora de referirse a lo dicho por Gil, ante lo cual respondieron las preguntas de la prensa con un lenguaje muy mesurado y más conciliador. Como se sabe, los dos dignatarios avanzan un proceso de diálogo con sus homólogos del Táchira para trabajar en conjunto y, seguramente, prefieren no estropear cualquier aproximación.

El regaño del ministro

Continuando con la indignación que generó la intervención del canciller venezolano durante un encuentro con la prensa, otro aspecto que llamó particularmente la atención fue la actitud que asumió el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, en calidad de encargado, Luis Gilberto Murillo, luego de que los periodistas le preguntaran por la posición de Yván Gil y lo que pensaba Colombia sobre sus declaraciones, teniendo en cuenta la estela de sangre que el Tren de Aragua ha dejado en el país. A Murillo, al parecer, no le gustó la reacción de los comunicadores y lo que hizo fue pedir respeto por “los invitados” venezolanos. “Como nos tratan cuando vamos a Caracas”, dijo. Entonces, ¿ahora preguntar es insultar?

Derecho a la oposición

Después de la polémica que marcó la elección de las mesas directivas de algunas asambleas y concejos como el de Cúcuta, a comienzos de este año, por las ‘jugaditas’ con las que los partidos les arrebataron el derecho a los acreedores de las curules de oposición de estar en el cuadro principal de las corporaciones, el Consejo Nacional Electoral se pronunció para ratificar lo que se viene diciendo desde entonces, pero que no se cumple: que las organizaciones políticas declaradas en oposición tienen el derecho a ocupar un asiento en las mesas directivas desde el momento en que así lo manifiestan los representantes de los partidos y movimientos políticos, independientemente de la posterior inscripción que se haga en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos.

Derecho a la oposición II

La posición asumida por el CNE se da como respuesta a una acción de protección de derechos que fue presentada por miembros del Polo Democrático en la Asamblea de Antioquia y del partido Unión Patriótica que tiene representación en el Concejo de La Calera (Cundinamarca). Tras fallar a su favor, los magistrados les ordenaron a los presidentes de cada corporación que en un término de 48 horas convoquen a la elección de una nueva mesa directiva, garantizando la participación de las organizaciones políticas declaradas en oposición. En el caso particular de Cúcuta, en donde el concejal Leonardo Jácome, segundo en la pasada elección de alcalde, se quedó fuera del cuadro directivo, luego de que el Centro Democrático se declarara en oposición y eligiera a uno de los suyos, el desenlace de dicha elección todavía es incierto.

De demandante, a demandado

Mucho de qué hablar ha dado el episodio de la supuesta letra de cambio que habría firmado el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, por un préstamo de mil millones y en plena campaña electoral. Además de las versiones que han surgido sobre la veracidad de la misma y la persona que prestó el dinero, ahora el turno es para el abogado que demandó a Acevedo, José Gregorio Botello. Resulta que de demandante, Botello pasó a demandado, pues le acaban de pedir a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial que lo investigue disciplinariamente por una “manifiesta violación a la ética profesional”. El caso tiene que ver con un video que publicó en sus redes el abogado, publicitando sus servicios, haciendo alusión al proceso que lleva en curso contra el alcalde.

Cifras positivas

Esta semana estuvo en Caracas (Venezuela), el presidente de Colombia, Gustavo Petro, para reunirse con su homólogo, Nicolás Maduro, y conocer también algunos indicadores sobre los resultados del restablecimiento de las relaciones comerciales entre los dos países. Según el Ministerio de Comercio, ha habido un aumento considerable en el comercio binacional por los puentes Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y Atanasio Girardot (Tienditas). Las cifras que maneja el Gobierno Nacional señalan que en enero de este año el comercio con el vecino país llegó a 62,3 millones de dólares, lo cual representa un incremento del 31,4%, en comparación con enero de 2023. La proyección de Petro es que este año las exportaciones a Venezuela pueden llegar a los 1.200 millones de dólares. ¡Que así sea!

Tarea pendiente

Después de casi 20 meses de estar al frente de la Policía de Norte de Santander, el coronel John Robert Chavarro Romero deja el cargo. Por decisión del alto mando asume nuevas tareas al interior de la institución, pero dijo que se va muy agradecido y “enamorado” de la región. En medio del balance de su gestión, el oficial reconoció que de los 34 municipios a cargo de su jurisdicción nunca conoció Hacarí, ubicado en la zona del Catatumbo. “Por muchas circunstancias nunca puede ir. Espero volver y recorrer esa gran tierra que hace parte del gran Catatumbo”, dijo el saliente comandante. Una tarea pendiente que se lleva en la agenda. ¡Que no se le olvide la ruta de regreso!

A España y ¡olé!

Según se confirmó esta semana, el saliente comandante de la Denor se va como agregado militar de Colombia a la Embajada en España, un rumor que había tomado fuerza hacía ya algunos meses y que terminó siendo cierto, en medio de los cambios institucionales que se vienen dando. El coronel Chavarro, oriundo de Villavicencio, se ha destacado por tener una muy buena relación con el alto mando de la Policía y quienes trabajaron con él hablan de su entrega absoluta por su labor. Este nuevo cargo es muy apetecido por los militares y representa un ‘premio’ a estos años de servicio. “Las maletas ya están listas”, dijo entre risas el coronel. Buen viento y buena mar al oficial y ojalá la paella no le borre el sabor del pastel de garbanzo que lo deleitó durante estos años.

