El día que los paramilitares mataron por equivocación a tres hermanos en La Ermita, Cúcuta

Recordar el dolor

Nini Johanna no tuvo tiempo de recoger sus cuadernos. Corrió unas cuadras y llegó directo a buscar a José Ángel, su papá. Cuando estuvo en la esquina, se encontró con una escena que recordarla 22 años después, aún le saca lágrimas.

Aquella jovencita, hija única de José Ángel y Mercedes Solano, llegó a presenciar el horror que jamás imaginó vivir.

Recuerda que cuando vio a su papá ensangrentado no dudó en arrojarse al suelo para abrazarlo. “Quería voltearlo y verlo. Porque quedó bocabajo. Yo gritaba que me ayudaran pues sentía que aún tenía vida. Pero todos insistían que ya estaba muerto. Yo no me resignaba y hasta le sentía su respiración y entonces lo tomé de la mano y de repente me la apretó; ahí todo fue desesperación. Entré en una angustia muy grande y pedía con más fuerza que me ayudaran pero me desmayé”, es el recuerdo de una compungida Nini Johanna, quien muy joven se convirtió en víctima del conflicto armado en Cúcuta.

A Nini la acostaron en una de las mesas de pool del lugar mientras se recuperaba de su recaída pero no halló calma porque una vez volvió en sí, se paró de nuevo y corrió a donde estaba su papá pero ya todo estaba perdido.

“Hoy recuerdo ese momento y creo que esa apretada de mano de mi papá fue su despedida. Fue la manera que tuvo para decirme adiós. Me duele como si fuera ayer. Teníamos muchos planes y me los arrebataron. Destruyeron una familia y muchos sueños”, dijo.