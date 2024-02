Gobierno colombiano rompe el silencio sobre Venezuela, pero guarda discreción

Desde Múnich, Alemania, donde se encuentra acompañando al presidente en la Conferencia de Seguridad que esa ciudad organiza, el canciller (e) Luis Gilberto Murillo se refirió a la situación de Venezuela.

Según dijo, desde el Gobierno Nacional se han “tenido canales diplomáticos muy moderados y discretos que han ofrecido la posibilidad de llegar a acuerdos”.

Acto seguido, destacó que, “Colombia jugó un papel importante detrás del Acuerdo de Barbados, que es la hoja de ruta que tenemos hoy, así que seguimos trabajando. Hay un compromiso de fondo del gobierno Petro”.

Su pronunciamiento surge luego de que semanas en las que se le cuestionó al primer mandatario si silencio no solo ante la inhabilitación de María Corina Machado, líder opositora que pretendía competir con Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales, sino también ante otras decisiones del gobierno venezolano.

También causó curiosidad que no se pronunció frente al ultimátum a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, a la que Maduro ordenó retirarse en cuestión de 72 horas, cuando el día anterior escribía en su cuenta de X: “Todos los que excluyen a la CIDH y a la ONU de sus países no solo lo hacen porque no quieren saber de derecho internacional humanitario sino porque desencadenan dictaduras y genocidios. Los Videla, Netanyahu y Pinochets de hoy son los aprendices de Hitler”.

Lo anterior, en respuesta a una declaración de Francisco Santos en la que afirmó que si fuera presidente no permitiría injerencia de tales organizaciones por sus sesgos ideológicos.

Entretanto, el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, dijo que el primer mandatario ya ha hecho referencia a los hechos en el pasado.

“Yo creo que la comunidad internacional tiene solidaridad de que la única salida de la crisis en Venezuela es a través de la hoja de ruta electoral. María Corina fue elegida en una primaria como una candidata de la oposición democrática y solo recuerdo las palabras del señor presidente Petro, en julio del año pasado, en las que subrayó la importancia de que no sean inhabilitados los candidatos que participen en ese proceso”, expresó a medios de comunicación.

