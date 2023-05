Cortocircuito | El viaje negado al alcalde Yáñez y más temas políticos

Con las maletas listas

Así está el alcalde de Cúcuta, Jairo Tomás Yáñez Rodríguez, pues hasta anoche el Concejo nada que cambiaba su decisión de no autorizar el viaje que el mandatario tiene previsto para la próxima semana a Mérida-Yucatán (México), a donde fue invitado para participar en la octava edición del Smart City Expo Latam Congress, que tendrá lugar entre el 23 y el 25 de mayo. Como la primera solicitud fue rechazada el viernes en la mañana, luego de que solo 9 concejales la aprobaran y 5 la negaran, en la tarde la secretaria general, María Leonor Villamizar, le insistió a la corporación en que “reconsiderara el análisis negativo” que había hecho sobre la salida. El Concejo se volvió, entonces, a reunir ayer en la mañana, pero en esta oportunidad no hubo cuórum decisorio y la petición quedó en veremos. Para esta noche a las 8:00 está convocada nuevamente la plenaria. Yáñez espera que la tercera sea la vencida.

Decisión enredada

Aunque a simple vista pareciera sencilla, la autorización que está pidiendo el gobernante local está más enredada que nunca. Un reportero de Corto Circuito conoció que después de haberla negado por primera vez, la decisión era que este sábado sí se la iban a aprobar, pero empezaron a aparecer entonces las dudas jurídicas, pues hay quienes aseguran que al haberla rechazado una vez, la petición no se puede volver a estudiar en el mismo periodo, de ahí que algunos habrían preferido disolver el cuórum para no votar hasta tanto no estar plenamente seguros de qué hacer. Por otra parte, hay quienes sostienen que así le aprueben la autorización esta noche, la misma no se podría notificar en un día festivo y habría que esperar hasta el martes para hacerlo, pero según el cronograma del viaje, la comisión del alcalde empieza ese día, razón por la cual ya sería tarde. Otros, entre tanto, insisten en que el alcalde definitivamente no debería ir a México. Amanecerá y veremos en qué termina la novela del viaje.

La mala hora de los exalcaldes

No han sido buenas las noticias para los exalcaldes de Cúcuta en los últimos meses y hoy son dos los exmandatarios que enfrentan serios problemas con la justicia, por asuntos relacionados con la gestión que desempeñaron en su momento. Esta semana se conoció la entrega voluntaria ante la Fiscalía del exalcalde Donamaris Ramírez (2012-2015), para cumplir la orden de detención domiciliaria que dictaron en su contra por el sonado caso del Centro de Desarrollo Infantil, CDI, de Cormoranes. En marzo pasado, su antecesora, María Eugenia Riascos (2008-2011) también quedó bajo los reflectores, luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara en firme la condena de 10 años de prisión que le habían impuesto inicialmente, por el pago de millonarios reajustes pensionales a jubilados del municipio. Sin embargo, a diferencia de Donamaris, de Riascos no se conoce mayor información.

Bastos sí está en campaña

Mucho se ha cuestionado el papel de Juan Carlos Bastos, presidente del Sindicato de Taxistas de Norte de Santander, en los recientes bloqueos promovidos por ese gremio en la ciudad y que han desatado caos y la furia de los cucuteños. Desde distintos frentes insisten en que el interés del líder sindical no es otro que llamar la atención y ganar protagonismo, pues tiene intenciones de ser candidato al Concejo en las elecciones de octubre. Y razón no les sobra a quienes aseguran eso, pues Bastos es uno de los 19 integrantes de la lista que el movimiento Todos por Cúcuta busca avalar con el apoyo de firmas. ¿Será que después de paralizar la ciudad, alguien le regala su autógrafo?

Jairo Ibero busca firmas

Y hablando de firmas, mientras unos se bajan de ese bus y de la competencia por la Alcaldía de Cúcuta, otros empiezan a recorrer ese camino. Uno de ellos es el abogado Jairo Ibero Ortega, quien inscribió hace algunas semanas ante la Registraduría el movimiento Restauración Moral, con el que busca llegar a las elecciones del 29 de octubre y dar la pelea por convertirse en el sucesor de Jairo Yáñez. Además de Ibero, también pidió autorización recientemente para buscar apoyos Grecia Yoana Celis Buitrago, quien es respaldada por el grupo significativo de ciudadanos, Cúcuta Renace. El plazo para entregar los 50.000 apoyos válidos que se exigen para avalar un proyecto como independiente vence a finales de junio.

En Marcha busca candidatos

Se acerca la fecha para el inicio de las inscripciones de candidatos a las elecciones locales y regionales, y los partidos y movimientos políticos que este año estarán en competencia siguen en la búsqueda de candidatos que los representen. En ese plan está el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo y su partido En Marcha, que estrenará personería jurídica en estos comicios. El movimiento tiene abiertas las inscripciones para quienes quieran buscar el aval a los diferentes cargos de elección popular y cumplan con los requisitos. Cristo ha dicho que quieren llegar con candidatos propios o en coalición a los Concejos y a la Asamblea, y que analizan cuáles son esos nombres que más les convienen a los cucuteños y nortesantandereanos, en el caso de la Alcaldía y la Gobernación.

Ni hacer deporte se puede

De la inseguridad nadie se salva y esa parece ser la razón por la cual en la más reciente encuesta de percepción ciudadana ‘Cúcuta Cómo Vamos’, un 75% de los consultados consideró que no se siente seguro en la ciudad. Esta semana, Julieth Beltrán, directora de la Fundación que lleva su mismo nombre, y otra mujer que la acompañaba fueron víctimas de la delincuencia en pleno Malecón, mientras se encontraban haciendo ejercicio. Según la denuncia, las mujeres fueron atacadas con un arma cortopunzante por un hombre, quien también les robó las pertenencias. Tras lo sucedido, la Policía redobló la seguridad en la zona y dispuso de uniformados a lo largo de la avenida Los Libertadores. Ojalá esa medida se mantenga y no sea flor de un día, y como lo pidió la misma afectada, en Cúcuta se promuevan entornos de vida saludables, pues no es posible que ni hacer ejercicio ya se pueda por la delincuencia.

Los corazones sí laten

Después de días de silencio y en medio de los constantes reclamos de ciudadanos y del comercio por las demoras en la terminación de las obras a cargo del Área Metropolitana de Cúcuta, el director Miguel Peñaranda Canal apareció ante los medios para hablar sobre los ambiciosos proyectos que le encomendó la Alcaldía de Cúcuta. Según el funcionario, los trabajos van bien y el 15 de noviembre entregarán la avenida Las Américas, que tantos dolores de cabeza les han causado a los habitantes de la zona. “Tuvimos unos inconvenientes en los tramos 1 y 2, pero todo marcha bien”, dijo sonriente Peñaranda. Sobre el progreso de los famosos ‘Corazones de Barrio’, también insistió en que están andando y que, contrario a lo que muchos aseguran, estos “sí laten” y los van a entregar este año. La buena cara y actitud del funcionario sorprendió a los periodistas que lo abordaron. ¿Será que estaba feliz por la aprobación de la adición presupuestal en el Concejo?

En primera fila

Hace unos días se eligió en Cúcuta a la Señorita Norte de Santander y uno de los que se dejó ver bastante entusiasmado, emocionado y activo en el evento fue el alcalde de Tibú, Nelson Leal, quien estaba en primera fila haciéndole barra a la candidata de ese municipio, Michell Rozo Ramírez. El mandatario sigue despachando desde el Palacio de la Cúpula Chata por razones de seguridad y dada la situación de orden público que cada vez es más compleja en el Catatumbo. Lo que ha llamado la atención es que, contrario a la euforia del alcalde en el reinado, ante los hechos más recientes de violencia en Tibú, el silencio del mandatario ha sido absoluto y no responde llamadas, ni mensajes de WhatsApp de los periodistas.

