Cortocircuito l Las fracturas que dejó el cierre de inscripciones de candidatos

¿Y las mujeres?

Terminaron las inscripciones de candidatos para las elecciones de octubre y una vez más el panorama fue muy pobre en lo que respecta a la participación de la mujer en cargos importantes y de peso como la Alcaldía de Cúcuta y la Gobernación de Norte de Santander. En la competencia por el Palacio de la Cúpula Chata, por ejemplo, de los 7 aspirantes que estarán en la partida, no hay una sola representante de este género postulada. En la Alcaldía, de 15 candidatos inscritos, la única que logró meterse en la pelea fue la exconcejala Blanca Cruz González, pues a Carime Rodríguez, que también tenía intenciones de hacerlo, su partido, el liberal, le cerró la puerta en la cara.

Tensión verde

La entrega de avales terminó reventando a muchos partidos y movimientos políticos en Cúcuta y Norte de Santander, pues ningún sector quería ceder un milímetro en la composición de listas y candidaturas. Uno de los que dejó en evidencia esas fracturas fue la Alianza Verde, en donde cada uno terminó de hacer la inscripción por su lado y a pocos se les vio rodeando a su candidato a la Gobernación, Jhon Edison Ortega, en el registro de su aspiración. A diferencia de otras épocas, en esta ocasión no brilló la unidad, los girasoles no florecieron y ni para el Concejo ni la Asamblea fue posible capturar la tradicional foto del grupo completo de candidatos.

También en el Pacto Histórico

Y si en los verdes llueve, en el Pacto Histórico no escampa, pues las fracturas internas quedaron más vivas que nunca este fin de semana, en el cierre de inscripciones de candidatos. Tras la directriz que dio el presidente Gustavo Petro de ir con listas cerradas, sí o sí, los partidos que hacen parte de la coalición no quedaron muy conformes, pues había un sector que era partidario de ir con listas abiertas y ante la falta de consenso, terminaron rompiendo cobijas y presentando dos bloques de candidatos a la Asamblea. La votación que se había hecho para avalar a Ramón Elí Támara como candidato a la Gobernación, igualmente, se desconoció y mientras un sector resolvió coavalar al aspirante de los verdes, Támara siguió adelante con su proyecto, con el respaldo de otro sector del Pacto. En todas partes se cuecen habas, dicen por ahí.

Carreras de última hora

Un verdadero maratón fue la que se vivió este fin de semana en la Registraduría, pues como ya es costumbre, los partidos dejaron para última hora la inscripción de sus candidatos y la plataforma virtual que se diseñó este año para facilitar el proceso terminó colapsando el viernes en la noche. Eso obligó a que ayer muchos tuvieran que llegar con papeles y documentos en mano a hacer de manera física el trámite y el corre-corre no se detuvo. Ya la Misión de Observación Electoral (MOE) había advertido el bajo nivel de inscripción hasta la semana pasada y el riesgo que esto podría implicar.

Accidentado aval

Después de al menos dos semanas de reflexión y de realizar consultas con distintos líderes de la ciudad, el pasado viernes se hizo oficial el apoyo del Centro Democrático a Juan Carlos García Herreros, quien será el candidato de ese partido para la alcaldía de Cúcuta. En la baraja que estaban contemplando las directivas del partido también se encontraban Mila Romero y Jorge Acevedo. El aval a García Herreros se conoció a los pocos días de que el ahora candidato sufriera un aparatoso accidente mientras practicaba su deporte favorito, el ciclismo. Afortunadamente, además de algunos golpes, no tuvo lesiones de consideración.

Puja al interior del Centro Democrático

Y a propósito de los avales del Centro Democrático, un reportero de Corto Circuito pudo conocer que para definir los candidatos, tanto de Alcaldía y Gobernación, como de Asamblea y Concejo, se presentó un pulso entre varios de sus integrantes. Para el caso de la cabeza de lista a la Asamblea, por ejemplo, Juan Felipe Corzo abogaba por Juan Diego Ordóñez, mientras que Juan Carlos Capacho, proponía a Ramón Cabrales. Finalmente fue este último quien se quedó con el primer lugar en el listado de candidatos a la corporación departamental. Esta puja con Corzo y Capacho como protagonistas recordó el cabeza a cabeza que tuvieron en las pasadas elecciones legislativas por el cupo en la Cámara de Representantes.

De mal humor

La tragedia de El Tarrita parece tener al gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano Guerrero, con los ánimos sensibles. No es para menos, pues la respuesta y movilización del Gobierno Nacional ante la tragedia ocurrida ya hace casi 60 días ha sido casi nula. De hecho, los únicos recursos (cerca de 17 mil millones) que se han invertido en atención humanitaria a las más de 300 personas afectadas directamente en la zona, han sido de la Gobernación. A esto se suma el desplante que hicieron el ministro de Transporte, William Camargo y el Interior, Luis Fernando Velazco, la semana pasada, al no asistir al PMU donde se iba a hablar de la situación de los puentes militares que se van a instalar para poder dar paso en la vía. Un reportaje extenso publicado en La Opinión tras una visita a la zona, dio cuenta del escaso avance que han tenido los trabajos que adelanta el Invías en el lugar, lo que realmente está a punto de colmar la paciencia no solo de los habitantes de El Tarrita y las veredas aledañas, sino también de los empresarios y comerciantes que se han visto seriamente afectados por el prolongado cierre de la vía que nos comunica con la costa caribe. Desde muchos sectores, en voz baja, han pedido que el Gobernador haga un llamado más enérgico al Gobierno nacional para que ponga su atención en esta zona, e incluso, muchos han empezado a pensar en organizar una marcha hasta Bogotá para reclamar la atención del Gobierno del cambio.

Haciendo la tarea

“No debemos ser ministricos de escritorio, sino de territorio”, fue la frase que pronunció el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza, durante su más reciente visita a Cúcuta para afianzar las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela. Al parecer, el ministro Umaña está haciendo la tarea, ante la alerta del presidente Petro, sobre que ningún ministro ‘está anclado’, y en cualquier momento puede volver el ‘remezón’ en el Gobierno del cambio.

Más cambios

Y siguiendo con este tema, todo parece indicar que el próximo 7 de agosto, al cumplirse un año de la llegada al poder del Pacto Histórico, habrá nuevos cambios en el equipo que acompaña al presidente Gustavo Petro. Según las fuentes políticas, el mandatario no está muy contento con los resultados y los indicadores. En Norte de Santander ha habido muchos anuncios y poca ejecución.

Condecorarán a Basilio Villamizar

En su sesión plenaria de clausura, la Asamblea impondrá la condecoración Francisco de Paula Santander en grado de comendador al excongresista y dirigente político Basilio Villamizar Trujillo, como reconocimiento a su carrera de servidor público y con motivo de la publicación de su libro de memorias “Cabalgando desde lejos, trazos históricos”. En ese mismo acto, Villamizar recibirá la Orden de la democracia Simón Bolívar en el grado de Cruz Oficial, de la Cámara de representantes. La ceremonia está programada para este lunes a las 10:00 de la mañana.

“Cartas a mi Padre”

El pasado jueves 27 en la Biblioteca del Gimnasio Moderno de Bogotá, el exsenador y ministro nortesantandereano Juan Fernando Cristo, presentó su nuevo libro “Cartas a mi Padre”, en un conversatorio con la conocida escritora Piedad Bonnett. El libro, publicado por la Editorial Planeta, contiene las columnas publicadas en el diario La Opinión de Cúcuta y en las cuales Cristo le escribía figurativamente a su padre, Jorge Cristo Sahium anualmente, en los aniversarios de su asesinato ocurrido en Cúcuta en agosto de 1997, a manos del Eln. En las columnas, Juan Fernando hacía un resumen cada año sobre los eventos transcurridos en ese tiempo, en que su padre ya no estaba entre los vivos. La presentación contó con buena asistencia de público, entre familiares, líderes políticos y amigos del exministro.

