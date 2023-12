Cortocircuito | Otro voto a favor

Empiezan los liberales

El Partido Liberal fue la colectividad más votada de las pasadas elecciones a la Asamblea, en Norte de Santander, al sumar casi 130.000 apoyos en las urnas, que le permitieron elegir cuatro diputados para los próximos cuatro años. Como es tradicional ya en esa corporación, los acuerdos políticos que hacen los partidos al iniciar el nuevo periodo establecen que el más votado es el que arranca presidiendo la mesa directiva, razón por la cual, los liberales tienen asegurada ya esa silla. Por el momento, el más opcionado para ocuparla es el varias veces diputado Rafael Cáceres, quien tendría asegurado el respaldo del resto de compañeros. A la actual presidenta, Ruby Chacón, le propusieron repetir presidencia, pero no estaría muy interesada en hacerlo de nuevo, por eso el nombre de Cáceres toma más fuerza. El primero de enero, cuando se instale la Asamblea, se conocerá el desenlace.

Encuentro con el gobernador

A propósito de los nuevos diputados, los elegidos tuvieron esta semana su primer encuentro con el entrante gobernador William Villamizar, quien invitó a almorzar a 12 de los 13 dirigentes, para conversar sobre los planes que tiene para los próximos cuatro años y pedir el apoyo de la Asamblea, teniendo en cuenta que la que comienza será una corporación renovada, con ocho caras nuevas, incluida la del excandidato a la Gobernación, Diego González, el único que no estuvo en la reunión.

Lea: $72.302 millones se gastaron los mandatarios electos en sus campañas

¿Desplante?

Hablando de Diego González, el diputado que ocupará la curul del Estatuto de la Oposición en el periodo 2024-2027, por haber terminado segundo en la elección de gobernador, un particular hecho llamó la atención durante la entrega de las credenciales con las que se confirmó la elección de la nueva Asamblea. En el acto protocolario que tuvo lugar en el mismo salón de sesiones de la corporación, fue más que evidente la tensión que se generó en el momento en que el entrante diputado fue llamado para recibir el documento. Tras nombrarlo, ninguno de los funcionarios se levantó para la entrega de la credencial y la respectiva foto, por lo que la encargada de prensa de la Registraduría tuvo que hacerlo. ¿Será que hubo desplante o falta de coordinación?

Goyo, invitado a EE. UU.

El saliente director de Corponor, Gregorio Angarita Lamk, recibió en los últimos días una invitación de alto nivel hecha por la Embajada de Colombia en Estados Unidos y con la cual empieza a despedirse de sus funciones al frente de la entidad ambiental. Angarita hizo parte de los convocados a participar en el foro ‘Diplomacia Verde: Sostenibilidad Climática y Resiliencia Económica en el marco de la Relación Bilateral Colombia-Estados Unidos’. En ese espacio tuvieron la posibilidad de exponer los retos que hay en los territorios para promover el desarrollo sostenible y el funcionario aprovechó para hacer énfasis en la oportunidad que representan los negocios verdes y la articulación que deben tener estas apuestas con el Sistema Nacional Ambiental.

Descrestados con la gastronomía

A propósito de esta invitación a Washington, allí también hizo presencia el chef Yamid Ávila, quien ofrece una experiencia gastronómica en Del Páramo, en Pamplona, a través de la cual contribuye a la preservación del medio ambiente y a posicionar la cocina ancestral. Ávila llevó productos del Catatumbo, trucha de Mutiscua y hasta pasteles de garbanzo, con lo que deleitó los paladares de los asistentes al foro, que según nos contaron, quedaron fascinados.

Rendición de cuentas

Y hablando de Corponor, el próximo 19 de diciembre será la rendición de cuentas del saliente director, Gregorio Angarita, quien completó 8 años al frente de la Corporación. Ha trascendido que será un evento en el teatro Zulima y que tendrá un formato innovador, en el que estará respondiendo preguntas del periodista Juan Diego Alvira respecto a los temas claves que se atendieron estos cuatro años y los que quedan pendientes Española. ¡Felicitaciones y éxitos en tan honrosa responsabilidad!

Se mantiene la cuota nortesantandereana

Esta semana, la junta directiva de la Televisión Regional del Oriente (Canal TRO) definió el nombre del nuevo gerente para los próximos cuatro años, en reemplazo de Amanda Jaimes, quien termina funciones antes de que finalice el 2023. Esa responsabilidad recayó nuevamente en un nortesantandereano. Se trata de Carolina Joya Núñez, quien ha sido la mano derecha del gobernador Silvano Serrano desde hace varios años. La próxima gerente se desempeñó como secretaria general de la Gobernación y posteriormente pasó a Indenorte, cargo del que también salió hace unos meses.

Conozca: $72.302 millones se gastaron los mandatarios electos en sus campañas

Malestar con el ministro

No cayeron para nada bien las declaraciones que entregó hace unos días el ministro de Defensa, Iván Velásquez, en Ocaña, donde participó en un acto de perdón con las víctimas. En respuesta a los medios de comunicación, el jefe de la cartera de Defensa aseguró que los secuestros que se vienen presentando en la Provincia y la zona del Catatumbo no son responsabilidad de los grupos armados, sino de organizaciones delincuenciales. Uno de los primeros en salir a cuestionar lo dicho por Velásquez fue el representante del Centro Democrático Juan Felipe Corzo, quien dijo que eso solo revictimiza a los afectados por este flagelo. “Le pido al Gobierno no reanudar los diálogos con el Eln hasta que liberen a los secuestrados”, dijo.

Nuevo director

La Academia Colombiana de la Lengua eligió esta semana la nueva mesa directiva de la corporación para el periodo 2024-2026, y en la dirección fue designado Eduardo Durán Gómez, abogado, escritor, periodista, historiador y filósofo, además de columnista de La Opinión. El nuevo director de la Academia es magíster en Historia y PhD en Filosofía y Educación. Autor de varios libros, fue director del diario Vanguardia Liberal y presidió la Academia Colombiana de Historia durante dos periodos. También se ha desempeñado como miembro del consejo directivo del Archivo General de la Nación, del Consejo Nacional de Cultura y del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. Actualmente es miembro correspondiente de la Real Academia de Historia y de la Real Academia Española. ¡Felicidades y éxitos en tan honrosa responsabilidad!

Entérese: Reforma a la salud gana primer round, pero lo que sigue no es fácil

¡Agüita pa’ mi gente!

En una de las tantas protestas ciudadanas contra el recurrente mal servicio de acueducto en Villa del Rosario, la comandante de la Policía Metropolitana, coronel Sandra Mora, ordenó llevarles agua a varios sectores del municipio histórico que cargan a cuestas ese eterno problema. Hace pocos días el presidente Gustavo Petro en su cuenta de la red social X escribió lo siguiente: “Me encanta que las tanquetas del antiguo ESMAD ahora lleven agua potable a comunidades sin agua. Este es el cambio. Todo el Estado debe desplegarse para apoyar al pueblo en la sequía”. Ojalá presidente que haya una política sólida para garantizar el mínimo vital y que las concesiones y el Estado resuelvan los factores de inversión e infraestructura.

¿Cómo votaron la reforma?

Después de que la Cámara de Representantes aprobara la reforma a la salud, quedó por resolver la interrogante sobre cómo votó la bancada nortesantandereana en esa corporación legislativa, dato que a todos interesa saber. En este sentido, Jairo Cristo de Cambio Radical, Juan Felipe Corzo, del Centro Democrático, y Ciro Rodríguez, del Partido Conservador, se opusieron y votaron en contra de este proyecto.

Carrillo dijo sí, Guerrero, no.

De acuerdo con la información obtenida, el congresista nortesantandereano Wilmer Carrillo fue uno de los 12 del Partido de La U que votó a favor de esa iniciativa, mientras que el liberal ocañero Wilmer Guerrero le dijo a un corresponsal de Corto Circuito que él no estuvo de acuerdo con las facultades extraordinarias que pedía el presidente, pero que apoyó algunos artículos como los de mejoramiento de la atención primaria en salud y que la ADRES les gire directamente a los hospitales y clínicas. Y agregó que al final cuando se habló del título y se pregunta si aprueban el proyecto, votó negativo, porque en general considera que el país necesita una reforma en la salud pero no en la manera en que fue planteada por el Gobierno Nacional.

Otro voto a favor

Los corresponsales de Corto Circuito encontraron, sin necesidad de llevar una lámpara, que Diógenes Quintero, de la curul de paz por el Catatumbo en la Cámara de Representantes también le dio apoyo con su voto a la controversial reforma que en esa corporación alcanzó 88 por el sí y 40 por el no. Otros 11 integrantes de la bancada por la paz estuvieron del lado del gobierno del presidente Gustavo Petro y lo apoyaron con la reforma a la salud que le espera su prueba de fuego en el Senado de la República.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion