Cortocircuito | ‘Tienda de esquina’

El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, se refirió a la salida de su amigo Tatoa Cáceres del Sisbén y explicó las razones por las cuales tuvo que llegar a ponerle orden a una de las oficinas que hoy le está produciendo un profundo dolor de cabeza. Según Acevedo, la entidad parecía ya una ‘tienda de esquina’ en la que los problemas personales, los enfrentamientos entre los funcionarios y las quejas se habían vuelto el pan de cada día. Aunque el saliente director del Sisbén es una de las personas de los afectos del alcalde, reconoció que la ciudad tiene mil problemas y que no podía estar dedicado a resolver asuntos que se salen de la órbita laboral.

“Hay que respetar a la ciudadanía y al Sisbén, y el que no se alinee, también va a salir”, advirtió.

El aterrizaje de Diego

El que salió bien librado con la salida de Tatoa del gabinete municipal fue el diputado y excandidato a la Gobernación de Norte de Santander, Diego González, pues uno de sus pupilos, el exalcalde de Los Patios, José Miguel Bonilla, fue el elegido para asumir las riendas de la oficina que tiene a cargo la identificación de potenciales beneficiarios de los programas sociales y que hoy está en la mira de muchos, por los reclamos que vienen haciendo los usuarios que han tenido problemas para tramitar sus solicitudes.

Todo indica que el aterrizaje del exaspirante estaba fríamente calculado, pues apenas unas horas después de que se conociera la declaratoria de insubsistencia de Cáceres, Bonilla ya estaba tomando posesión de su nuevo cargo.

Les dañaron las vacaciones

Una muy mala noticia recibieron algunos senadores esta semana por parte de la presidencia de la corporación: tendrán que trabajar en los días santos. Aunque es habitual que en la Semana Santa el Congreso se vaya de receso en sus funciones legislativas, este año los planes cambiaron y el martes 26 de marzo habrá sesión a las 9:00 de la mañana en la plenaria del Senado. El presidente del Congreso, Iván Name, dijo que la decisión se tomó luego de que un grupo de congresistas hiciera la solicitud, pues hay muchos temas importantes por discutir como las reformas que impulsa el gobierno del presidente Gustavo Petro y es necesario escuchar a algunos sectores que están pidiendo ser atendidos para fijar sus posiciones al respecto. El anuncio le cayó como balde de agua fría a más de uno que ya tenía listos los tiquetes para irse de ‘reflexión y recogimiento’ a una paradisíaca playa. Habrá que ver cuántos terminan atendiendo la convocatoria.

¿Improvisación?

Un sinsabor quedó entre los gremios económicos de Cúcuta esta semana, luego de las repentinas medidas adoptadas por la administración municipal para hacerle frente a la contaminación del aire, como la implementación de un pico y placa par e impar, así como la suspensión de las clases en colegios y universidades. Lo que muchos no se explican es cómo si la alerta naranja se ha mantenido toda la semana y los niveles de riesgo no cambiaron de manera significativa, en un comienzo sí se justificaban las acciones y a última hora decidieron eliminarlas. Aunque los representantes de los sectores económicos valoran positivamente que se hayan levantado las restricciones, consideran que lo sucedido en los últimos días demuestra algo de improvisación, en detrimento de la situación económica de la ciudad, pues las pérdidas reportadas superan los $10.000 millones en el sector comercial y empresarial.

Sí sirvió

Contrario a lo que plantean desde el sector comercio, el alcalde Jorge Acevedo celebró este sábado el éxito de las decisiones que se tomaron para enfrentar los efectos de la llamada ‘inversión térmica’, pues con gráficas en mano mostró cómo Cúcuta se alejó ya de la alerta roja en materia ambiental que estuvo muy cerca. En un video que publicó en las redes sociales, el gobernante felicitó a los cucuteños por haber guardado el carro, a las empresas que redujeron su producción para frenar la emisión de gases y a todos los que aportaron para poder reducir los niveles de contaminación.

Elección en firme

El Consejo de Estado negó las pretensiones de cinco demandas con las cuales intentaban anular la elección los senadores que resultaron acreedores de una curul para el actual periodo legislativo. Entre los demandantes se encontraban los Partidos Liberal y Conservador, y uno de los principales argumentos que sustentaron para dejar sin efecto las votaciones del 2022 era que se presentaron falsedades en los documentos electorales, por diferencias entre los votos consignados en los formularios E-14 (mesa de votación) y E-24 (comisiones escrutadoras), que presuntamente no estuvieron justificadas en el recuento o las modificaciones hechas válidamente. Uno de los principales objetivos de las demandas era lograr que el Pacto Histórico perdiera una credencial y pasara de tener 20 a 19 senadores. Al final, esa movida no prosperó.

La molestia del coronel

No ha cumplido todavía un mes en la ciudad y el coronel William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, ya tuvo el primer desencuentro con algunos periodistas de los medios digitales. Al parecer, la actitud del oficial al momento de responder algunas preguntas sobre el accionar delictivo que no se detiene en la ciudad, no es el más amable y cordial. El episodio más reciente fue cuando el corresponsal de Noticias Caracol le preguntó sobre una posible persecución de uniformados colombianos en territorio venezolano, ante lo cual el oficial le respondió: “Ya lo dije en la rueda de prensa”. El periodista le insistió, situación que incomodó al comandante. ¿Será que la mala calidad del aire también está alterando los ánimos de las personas? Fue la pregunta que quedó en el ambiente, después de lo sucedido.

Incertidumbre

La tensión por la que atraviesan las relaciones entre el gobierno de Gustavo Petro y el autodenominado Estado Mayor Central de la disidencia de las Farc tiene nerviosos a los habitantes del Catatumbo. Aunque el presidente ordenó suspender el cese al fuego con este grupo armado solo en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, en Norte de Santander la incertidumbre está servida, pues día a día la confrontación verbal entre las partes sube de nivel y muchos temen que los enfrentamientos puedan regresar al territorio. Es por esa misma razón que no se sabe lo que va a pasar con el V ciclo de conversaciones que tenía previsto desarrollarse en mayo, en Ocaña.

La U estrena directivos

La exgobernadora del Valle Clara Luz Roldán y el exregistrador nacional, Alexander Vega, fueron elegidos este sábado como nuevos codirectores del Partido de La U. Su elección estaba cantada desde hace varios días y prácticamente fue confirmada el viernes, cuando se adelantó una reunión previa para modificar los estatutos del partido, de modo que permitieran una dirección colegiada. Además de los codirectores, la U también eligió una dirección alterna conformada por 24 miembros del partido, entre congresistas, diputados, concejales, ediles y representantes de los sectores sociales de la colectividad.

Esta obra es….

A los que se les vio estos días nuevamente en actos públicos fue al exgobernador Silvano Serrano y al exalcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, quienes estuvieron acompañando la inauguración de algunas obras en la ciudad. En el caso del exmandatario cucuteño este acompañó al gerente de Imsalud, Juan Agustín Ramírez, en la entrega de la IPS de Guaimaral, mientras que Serrano estuvo junto con el gobernador William Villamizar en la inauguración de las obras del Colegio San Bartolomé, ambos proyectos iniciados en las pasadas administraciones. Como quien dice, ustedes las entregan, pero que no se olvide quiénes las hicieron.

