Cortocircuito | Visitas políticas

Controversia en las reformas I

En los últimos días se armó una gran discusión en cuanto al apoyo que le retiraron a la controvertida Reforma a la Salud los partidos Liberal, Conservador y de La U, a través de los correspondientes jefes de cada uno de ellos, pues el gobierno del presidente Petro, según dicen sus voceros, va a tener que empezar a llamar individualmente a quienes, en representación de estos partidos están en la Comisión Séptima, que es por donde se presentó dicha reforma, sino quiere que le pase lo que ya ocurrió con la reforma Política.

Controversia en las reformas II

Y es que el gobierno está sintiendo empantanada la propuesta presentada por la ministra Corcho, puesto que además los partidos Centro Democrático y Cambio Radical ya habían advertido su voto en contra del proyecto de reformar la Salud, tal como se había planteado inicialmente. El receso de la Semana Santa, hará que las conversaciones y discusiones para hacer claridad en cuál será el resultado se aplacen hasta la semana de Pascua.

Ministro ‘panchero’

El viernes estuvo en Cúcuta el ministro de Justicia, Néstor Osuna, para participar en una audiencia pública sobre la reforma a la justicia, y antes de comenzar su intervención reveló que tiene un arraigo especial por esta tierra. Osuna contó que sus abuelos eran cucuteños, habitantes del barrio San Luis y que, por esa razón, buena parte de su infancia la vivió en esta ciudad. “En Navidad siempre venía a la casa de mis abuelos, que quedaba como a tres cuadras de la Iglesia de San Luis, por eso considero que estar en Cúcuta es estar con mis orígenes”, dijo el ministro, ante lo cual no tardaron en bautizarlo como el ministro “panchero”, en referencia a la manera como llaman a los residentes de este tradicional barrio cucuteño.

El que quiere cerrar el Congreso

Por estos días abundan los candidatos para las elecciones de octubre y también las propuestas para ganar adeptos, sean o no realizables. Este es el caso del aspirante a la Alcaldía de Cúcuta por firmas, Alfredo Saade, el mismo de los murales con propaganda proselitista en El Malecón, a quien ahora se le ocurrió la idea de cerrar el Congreso, “para sacar las mafias politiqueras corruptas”. Según Saade, para conseguirlo se debe convocar una nueva Asamblea Constituyente en octubre. El precandidato se ofreció, incluso, a que si le toca renunciar a la candidatura a la Alcaldía para dedicarse a recorrer el país en busca de las firmas que se necesitan para promover un referendo con ese propósito, lo hará. ¿No será más bien que Alfredo Saade está buscando una excusa para bajarse de su aspiración, teniendo en cuenta que es poco lo que suena y truena en la ciudad?

¿Pagando penitencia?

A propósito del inicio de la Semana Santa, quien parece estar pagando penitencia es el secretario de Tránsito de Cúcuta, Jorge Mayid Gene Beltrán, a quien no se le volvió a ver en los medios ni acompañando las tradicionales izadas de bandera que hace el alcalde Jairo Yáñez cada lunes en distintos puntos de la ciudad.

Desde que Gene le confirmó a La Opinión que se vendría un pico y placa de 4 dígitos en el marco del Plan Maestro de Movilidad, situación que causó un gran revuelo en la ciudad, el funcionario quedó mudo, o como dirían los religiosos, en voto de silencio.



El secretario de Tránsito es de la considerada primera línea del alcalde, pero después de ese ‘diálogo sincero’ que tuvieron para seguir en el cargo, alguna penitencia le puso el mandatario local, porque ahora solo responde mensajes por WhatsApp, previo el envío de las preguntas.

¿Trapo viejo?

En la campaña para la Alcaldía de Cúcuta que está en marcha desde hace ya varios meses se han vuelto una constante las críticas contra el desempeño de la actual administración municipal y son muchos los que intentan convencer a los electores de que la ciudad sí puede volver a elegir a un candidato alternativo, pues aseguran que no se cometerán los mismos errores de Jairo Yáñez. Los comentarios, sin duda, han llegado a oídos del alcalde y en estos días no pudo evitar referirse a ellos. Durante un evento en el Parque Santander, Yáñez se sacó la espinita y en tono sarcástico les dijo a los periodistas: “para hacer campaña política ahora agarran de trapo viejo al alcalde; que somos la peor alcaldía de toda la historia, pero los resultados están ahí para hablar de nuestra administración. Consulten el DANE, revisen los indicadores de competitividad, vayan a la Cámara de Comercio…. Vamos bien ante el llanto tóxico”.

No es inseguridad, es “subjetividad”

No se ha posesionado y ya está dando de qué hablar el designado secretario de Seguridad Ciudadana, Ángel María Álvarez. Ante una pregunta de un periodista de La Opinión sobre el incremento de la inseguridad en Cúcuta, el nuevo titular de esa dependencia respondió que la inseguridad era “subjetiva”. Su comentario cayó muy mal entre los ciudadanos que cada día sienten más miedo de salir a la calle y, por su puesto, fue aprovechado por los críticos de la administración para darle palo no solo al funcionario, sino a la designación que se hizo en esa importante Secretaría.



Será que una granada a una empresa de taxis, las extorsiones a comerciantes, el incremento en los homicidios y los asaltos a mano armada a cualquier hora del día, son solamente cuestión de subjetividad. ¿En qué ciudad vivirá el nuevo encargado de la seguridad ciudadana?

Chacón muy activo

El senador nortesantandereano Alejandro Carlos Chacón, ha sido visto muy activo en la participación de las discusiones de las bancadas, especialmente en la Liberal, a la cual pertenece, respecto a las reformas que ya presentó y las demás que quiere presentar el gobierno de Petro, durante este período del congreso. Luego de la Semana Mayor, el Congreso, estará como para ‘alquilar balcón’, como se dice coloquialmente.

Más cambios en el gabinete del gobernador

Luego de haberle pedido la renuncia a todo su gabinete para hacer algunos ajustes en su último año de mandato, el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, anunció esta semana nuevos movimientos en su equipo. El jefe de prensa de la administración desde el 2020, Heider Logatto, asumió ahora como secretario Privado, en reemplazo de Zulay Cañas, quien pasa a ser la nueva consejera de turismo del departamento. A la Oficina de prensa llega el comunicador social Carlos Adrián Sánchez, quien venía de desempeñarse como jefe de prensa del ICA a nivel nacional. Durante varios años, Sánchez estuvo a cargo de las comunicaciones de la Universidad de Pamplona y también ejerció como docente universitario.

Cinco minutos

A la que no le fue muy bien esta semana en el Concejo de Cúcuta, durante la sesión de control político sobre el Catastro Multipropósito, fue a la encargada de este ‘enredado’ proyecto que se convirtió en una de las principales banderas del gobierno de Jairo Yáñez, la ingeniera Vanessa Acosta. La intervención de la joven funcionaria solo duró cinco minutos, en los que no respondió a ninguno de los interrogantes que le habían planteado los concejales sobre el asunto. La presentación resultó ser tan informal que, en lugar de referirse a su jefe, el secretario de Hacienda, Orlando Miranda, de esa forma, todo el tiempo le dijo “el profe”.



Por supuesto, algunos concejales no tuvieron clemencia con Acosta y arremetieron duramente contra su presentación. “Me parece una irresponsabilidad de la subsecretaria que venga a hablar de sus 50 días en el cargo y no diga nada del Catastro Multipropósito. Este informe me parece una ofensa contra el Concejo”, le manifestó el concejal Carlos Dueñas.

Prensa libre y democracia

Ya se volvió costumbre que, todas las semanas, distintos funcionarios del gobierno se dediquen a mandar mensajes duros contra la prensa. Esta semana, la ministra de Salud, Carolina Corcho, envió nuevamente un mensaje que no cayó muy bien: “A mí me parece preocupante y peligroso que Colombia esté sometida a un estado de opinión donde mediáticamente se decide si un proyecto de ley se presenta, se tramita o no, cuando eso es una función constitucional del Congreso de la República”. Distintos sectores han rechazado este comentario, argumentando que el hecho de que los medios de comunicación profundicen y propicien un debate informado sobre las reformas, contrario a lo que dice la ministra, es una muestra de la democracia que debe existir en un país libre y con garantías para la prensa. Parece que el Gobierno no ha medido las repercusiones que pueden tener sus constantes mensajes, pues estos pueden terminar ‘envalentonando’ a muchos actores que creen que, si lo hace el Gobierno, ellos también pueden desprestigiar y exigir a los medios. Justamente esta semana que pasó hubo un episodio desafortunado que desató el repudio general: se trató de la amenaza que hicieron seis hombres armados en las instalaciones del diario El Heraldo, al cual le exigieron a través de sus directivas, publicar una entrevista con el líder de un grupo armado ilegal.

