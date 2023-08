Mi compromiso no es con los políticos: Rodolfo Hernández

Con un video publicado en sus redes sociales, el exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial, Rodolfo Hernández, reapareció anunciando que oficialmente inició su campaña política para llegar a la Gobernación de Santander en las próximas elecciones del 29 de octubre



En las imágenes se ve a Hernández acompañado de al menos 10 personas mientras él da su discurso para 'conquistar' el voto de los santandereanos. "Hoy lanzamos nuestra campaña Rodolfo Gobernador. Sin vallas, sin fiesta y sin gastos innecesarios. Un mensaje contundente que invita a hacer política de manera limpia y austera".

El líder de la Liga de Gobernantes Anticorrupción afirmó en el video que su campaña se hará sin comprar el voto y afirmó que incluso los políticos de la región no están detrás de él.



"Es una comunicación donde nos comprometemos a administrar con lógica, con ética y con estética como ya lo venimos haciendo. Mi compromiso no es con los políticos. Yo no soy político, soy ingeniero", afirmó el aspirante a la Gobernación de Santander desde la provincia de Guanentá, donde inició su campaña.





El concepto de la procuradora





La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, afirmó en los últimos días que el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, está inhabilitado para aspirar a la Gobernación de Santander debido a tres sanciones disciplinarias que tendría en su contra.



"Rodolfo Hernández tiene tres sanciones en la Procuraduría. Sanciones que no son muy altas, por casualmente violar el respeto de su posición que es expresarse de manera grosera frente a sus ciudadanos y electores", afirmó la jefa del Ministerio Público.

No obstante, se pudo conocer la lista de posibles inhabilitados que el Ministerio Público radicó ante el Consejo Nacional Electoral de cara a las elecciones territoriales del 29 de octubre. En el documento, la Procuraduría advierte que 66 aspirantes en Santander estarían inhabilitados, pero ninguno de ellos candidato a la Gobernación de Santander.



De hecho, al cierre de este artículo, en el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades, Siri, de la Procuraduría certifica que Rodolfo Hernández, no presenta inhabilidades especiales aplicadas al cargo de Gobernador de Santander.

Con información de Vanguardia*

