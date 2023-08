Tres congresistas de Norte de Santander, en la lista de beneficiados con el subsidio de la gasolina

En medio de la discusión que tuvo lugar esta semana en el Congreso de la República, por cuenta del proyecto de ley mediante el cual buscan reducir el salario de senadores y representantes, una nueva controversia quedó servida, después de que se revelara que además de la generosa mesada que reciben los legisladores, algunos de ellos contaban también con un subsidio para pagar la gasolina de sus vehículos.

Aunque los reflectores apuntaron inicialmente contra varios congresistas de la coalición de Gobierno, la lista de beneficiados era más larga de lo que se pensaba y no solo comprometía a dirigentes de los partidos afines al presidente Gustavo Petro, sino que también estaban incluidos varios de la oposición.

En la relación que dio a conocer el propio director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, en donde se desarrolló un debate sobre el tema, aparecen tres nombres de congresistas de Norte de Santander que habrían gozado de los auxilios para el combustible de los carros en los que se transportan.

Se trata de los representantes a la Cámara Juan Felipe Corzo, del Centro Democrático; Wilmer Guerrero, por el Partido Liberal, y Diógenes Quintero, quien representa la curul de paz del Catatumbo. Los tres se estrenaron en el Congreso el 20 de julio de 2022 y cumplen su primer año en la corporación.

Según el director de la UNP, en virtud del Acuerdo de Paz suscrito con las Farc en 2016, se estableció que quienes fueran elegidos congresistas en representación de las víctimas, recibirían dichos subsidios para el combustible.

“Este año, la mayoría de los congresistas que recibe los bonos de sus esquemas de seguridad lo hace por medidas cautelares, por pertenecer a las curules de paz, por su relación con el partido Comunes, UP y el Partido Comunista, y por decisión de la Corte Suprema de Justicia”, precisó el funcionario.

Este sería el caso del representante Quintero, quien fue elegido dentro de una Circunscripción Transitoria Especial, sin embargo, no el de Corzo y Guerrero, quienes representan partidos tradicionales.

En ese sentido, Augusto Rodríguez aclaró que actualmente la entidad que dirige le suministra el subsidio a 16 legisladores que no fueron autorizados por su dirección.

“Yo no he firmado ningún pago de combustible a ningún parlamentario. La lista está conformada de esa manera desde el gobierno anterior. Sin embargo, hay algunos legisladores que han renunciado a dichos bonos, pues en 2022 eran 50 los beneficiarios”, dijo.

¿Qué dicen los congresistas?

La Opinión contactó a los congresistas del departamento que aparecen beneficiados con el auxilio para la gasolina y tanto Juan Felipe Corzo como Wilmer Guerrero señalaron que desde hace algunos meses ellos ya no reciben ese subsidio.

En el caso del representante a la Cámara por el Centro Democrático, este explicó que, desde hace varios años, por su situación de seguridad, contaba con un esquema de protección y la camioneta que le fue asignada por la Unidad Nacional de Protección tenía un “chip” para el abastecimiento del combustible.

Dijo que cuando fue elegido congresista, la entidad decidió no cambiarle el vehículo en que se transportaba, sino que le mantuvo el mismo de su esquema anterior y por esa razón continuó recibiendo el beneficio durante algunos meses.

“Yo tengo esquema de la UNP hace muchos años porque me han amenazado. Cuando fui candidato al Concejo me iban a secuestrar, alguna vez hicieron disparos a mi camioneta, he recibido amenazas de los grupos armados. Entonces, por eso tenía esquema de seguridad desde hace varios años como líder social y en esos esquemas las camionetas tienen el chip para la gasolina”, explicó Corzo.

No obstante, aseguró que meses atrás los carros fueron cambiados y actualmente no está recibiendo el auxilio.

Por su parte, el representante liberal Wilmer Guerrero dijo que durante varios años tuvo esquema de seguridad en condición de diputado, pero que una vez renunció a esa dignidad se lo quitaron. Sin embargo, cuando empezó su proceso para aspirar a la Cámara de Representantes pidió que lo acompañaran nuevamente y en ese momento se lo adjudicaron como líder social de la región del Catatumbo.

“El esquema me lo asignaron un mes antes de la inscripción. Era un vehículo, dos hombres de protección y alrededor de $600.000 para combustible. En el momento que me eligen congresista, la misma Unidad de Protección dejó de recargar (el auxilio). Eso funcionó hasta mucho antes de la posesión como congresista”, aseguró.

Insistió en que, ya en su calidad de representante, no ha recibido un solo peso para tanquear sus vehículos y que es por eso que el lunes acudirá a la UNP para que le certifiquen cuánto dinero le han entregado en combustible siendo legislador y demostrar que no es uno de los beneficiados que se relaciona en la lista.

La Opinión no logró conversar con el representante Diógenes Quintero para conocer su versión sobre el apoyo que recibe para surtir de combustible el carro en el que se moviliza y si aún lo tiene.

