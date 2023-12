No va más Aguas Kpital y estoy convencido de que es lo mejor para la ciudad: Jorge Acevedo

Desde el parque Colón, escenario de su posesión ante el notario séptimo Manuel José Carrizosa Álvarez, el alcalde electo le declaró la batalla a la delincuencia y dijo que el sicariato, el hurto, el delito de receptación, el secuestro y la extorsión “no nos van a ganar. Se los juro que no”.

“No les tenemos miedo, para nada. Vamos a recuperar la ciudad; les llegó la hora. Los que deben andar con miedo son ellos (los delincuentes), no nosotros. Confío en el trabajo de la institución, en el trabajo de la Policía. Hoy asumo como jefe de policía y primer mandatario de la ciudad, la responsabilidad de gerenciar Cúcuta”, manifestó.

Adiós concesiones

Otro de los mensajes que quedó sonando del discurso pronunciado por Jorge Acevedo es el inminente fin de las concesiones de servicios públicos como el agua y el aseo, si el mayor porcentaje de las utilidades no les corresponde a los cucuteños.

“Al terminar mi administración, dentro de cuatro años, Cúcuta va a volver a ser dueña de sus propios servicios públicos. El agua y el aseo van a volver a ser de los cucuteños”, dijo Acevedo en su intervención.

El nuevo gobernante explicó que su administración buscará el modelo que permita que Cúcuta entre en la participación y deje de ser una ciudad sin recursos.

“A hoy, no va más Aguas Kpital y tengo la firme convicción de que es lo mejor para la ciudad: que no vaya más, que el negocio del agua lo manejen los cucuteños y que las utilidades sean para los cucuteños, de lo contrario vamos a seguir dependiendo de la plata de nosotros mismos, que no es suficiente (sic)”, advirtió el mandatario.

Malla vial

El alcalde electo anunció, igualmente, que durante el primer semestre de 2024 la Alcaldía iniciará un plan prioritario de recuperación de la malla vial de la ciudad, pues reconoció que el bolsillo de los cucuteños se está viendo afectado debido a este problema.