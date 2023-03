Por amenazas, alcalde de Tibú sale de su municipio

Nelson Leal, alcalde de Tibú, aseguró que se vio obligado a tomar la decisión de trasladarse hasta Cúcuta para seguir ejerciendo sus funciones, debido a constantes amenazas contra su integridad y la de su familia.

De igual manera, señaló que no cuenta con las garantías para regresar a su municipio.

“Realmente quiero seguir en Tibú, pero hasta que no se me garantice la protección no volveré. Le pido al gobierno nacional que haga presencia en el municipio para que se haga el consejo de gobierno que queremos todos”, sostuvo.

Otro caso

Esta no es la primera vez, que un alcalde del Catatumbo abandona su municipio luego de recibir constantes amenazas. La misma situación la vivió el alcalde de La Playa de Belén, Ider Humberto Álvarez García, quien por razones de seguridad se trasladó a inicios de junio de 2022 a Cúcuta para seguir con sus funciones, debido a constantes intimidaciones por parte de grupos armados.

Su traslado, en ese momento fue aprobado por el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano Guerrero, quien en uso de las facultades, lo autorizó por el lapso de dos meses prorrogables, mientras se lograba generar un ambiente para el retorno seguro.

Este jueves, 16 de marzo, el ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez visitará Cúcuta para dialogar con mandatarios locales sobre la situación de inseguridad y violencia en el departamento.

