Reforma pensional, en apuros por rifirrafe entre Name y Petro

El pulso que se ha intensificado entre el presidente del Congreso, el senador Iván Name, y el presidente de la República, Gustavo Petro, siguió subiendo de nivel y ayer la directamente perjudicada fue la reforma pensional.

Tras una nueva confrontación en la que Name reprochó la actitud del jefe de Estado y su “constante irrespeto” hacia el Legislativo, el congresista decidió suspender el debate de otro de los proyectos bandera del Gobierno, al levantar la sesión y convocar para la próxima semana.

Name leyó un pronunciamiento en el que recriminó a Petro por haber cuestionado la libertad que tuvo la Comisión Séptima del Senado de archivar la reforma a la salud y dijo que el presidente olvida que fue esa misma comisión la que sacó adelante la reforma pensional en su primer debate.

“Este es el Senado de la República que pertenece al Congreso, al cual se refirió el presidente del país, lo que me obliga a responderle a su osadía. Es inadmisible la afirmación del señor presidente Petro, según la cual la Comisión Séptima decidió el archivo de la reforma a la salud bajo influencias ilegales y corruptas. Estas injuriosas y calumniosas declaraciones atentan contra la dignidad de todos los miembros de esta célula legislativa”, dijo el senador de la Alianza Verde.

Insistió en que seguir subiendo el tono en contra de los congresistas y la institución del Congreso solo contribuye al deterioro de las armónicas relaciones entre las ramas del poder público.

“El Congreso seguirá ejerciendo su labor de legislar abierto al entendimiento y al consenso en beneficio y defensa de los colombianos”, agregó.

Por eso, al anunciar el levantamiento de la sesión, Name aseguró que lo hacía en rechazo a esas posturas del presidente de la República, lo cual provocó la inmediata molestia de los senadores que hacen parte de la coalición del Pacto Histórico, quienes gritaban que era ilegal levantar la sesión de esa manera.

Antes de que se agitara la plenaria y los ánimos se caldearan, Iván Name había anunciado que tras la apelación que presentaron senadores del Pacto Histórico para revisar la decisión del hundimiento de la reforma a la salud, integró una comisión accidental para que informen, máximo en ocho días, si esa solicitud puede ser acogida o no.

Esta quedó compuesta por los siete presidentes de las comisiones constitucionales.

“Le informo a la plenaria del Senado sobre el recurso interpuesto en torno a la decisión de la Comisión Séptima frente al tema de la reforma a la salud donde en su trámite debo constituir una comisión para el estudio y recomendación de la plenaria de la decisión frente al asunto”, señaló tras aclarar que “este es uno de los temas particulares del reglamento del Congreso, donde se apela a la plenaria para resolver una decisión de una las comisiones de la cámara respectiva”.

Precisó además que “le estamos dando una jerarquía institucional a este trámite. La Comisión Accidental estará constituida por los presidentes de las 7 Comisiones Constitucionales. Tienen un plazo de 8 días para presentar su recomendación, luego la plenaria del Senado tomara la decisión sobre el recurso”.

‘Tramposo’

Los congresistas que hacen parte de la coalición afín a Gustavo Petro reaccionaron a la posición asumida por el presidente del Senado y no tardaron en calificarlo como “tramposo” y “de la más baja calaña”.

Para la senadora María José Pizarro, primera vicepresidenta del Senado, Iván Name no puede hacer de sus diferencias políticas con el presidente una excusa para evitar que el Senado trabaje.

“Su intervención no representa al conjunto de la corporación y menos su decisión de levantar la sesión. Con esto el país no avanza. Hoy no cumplió con su compromiso de brindar garantías a todos los sectores. No pierde el Gobierno, pierden los millones de adultos mayores que no tienen ningún apoyo del Estado luego de trabajar toda su vida”, dijo.

La senadora de Comunes Sandra Ramírez, también catalogó como “inadmisible la arrogancia del presidente del Congreso”.

Dijo que “las pataletas” de unos pocos no pueden estar por encima de los derechos del pueblo, ni de los congresistas que estaban presentes en la plenaria.

En los cuestionamientos a Name también terció la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien sostuvo que el debate se debe dar “con grandeza y generosidad” y destacó que “uno no contesta por los medios ni los micrófonos los irrespetos, uno actúa”.

Por su parte, la senadora Isabel Cristina Zuleta señaló que las acciones de Name atentan contra el sistema democrático. “En un acto arbitrario levanta la sesión en la que nos disponíamos a debatir la reforma pensional”, manifestó.

