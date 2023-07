Se está acabando la guerra entre el Estado y la insurgencia: Petro

El presidente de la República, Gustavo Petro, instaló ayer, por primera vez, las sesiones ordinarias del Congreso de la República, en medio de un discurso que se prolongó durante casi dos horas y que se desarrolló entre aplausos por parte de sus copartidarios y las rechiflas y los gritos de la oposición.

La intervención del jefe de Estado estuvo centrada, principalmente, en el mensaje que defiende su gobierno en materia de justicia ambiental y social, y que le da sustento a la hoja de ruta que guía a la actual administración: “Colombia, potencia mundial de la vida”.

“Colombia potencia mundial de la vida no es un eslogan, es un concepto de gobierno. No es que me haya vuelto apocalíptico. Preservar la vida está en el centro de la razón de la humanidad en todo el mundo. Estamos ad portas de la sexta extinción, el planeta puede seguir, pero sin nosotros”, indicó el mandatario.

No obstante, insistió en que hay fuerzas, incluso al interior del Estado, que se oponen a estos cambios.

El presidente también se refirió a la transición energética y la lucha climática, y en ese sentido volvió a reiterar su apuesta por descarbonizar la economía, pues recordó que es un paso clave para superar la crisis climática. “La economía descarbonizada, si la queremos construir, tiene que generar una esperanza en la sociedad, darle prosperidad a cada una de las personas”.

Al defender la propuesta que viene haciendo desde campaña, de transitar hacia energías limpias, basadas en el Sol, el viento y el agua, Petro aprovechó para referirse a la reciente salida de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, y dijo que la transición energética “me costó una de mis mejores ministras”.

El mandatario sostuvo que se propone que al menos dos millones de hogares sean generadores de su propia energía, para lo cual se usarán los paneles solares, con especial atención en el caribe colombiano.

Un aspecto más que resaltó fue que su gobierno ha dinamitado centenares de dragas en Colombia que están siendo usadas por las mafias, afectando al pequeño minero. Esto, porque la normatividad dejó de lado a los mineros pequeños para beneficiar a la gran industria.

“Es sustancial ese cambio de normas. Vamos a presentar un proyecto de ley en este periodo que versa sobre la minería, y espero que, con el debido cuidado en el estudio del proyecto, se vuelva a tener la alianza con la pequeña minería con el estado”, dijo

‘Se está acabando la guerra’

Uno de los temas que mayor tensión causó durante la instalación de la segunda legislatura (2023-2024) fue el de la ‘Paz total’ y el balance que el jefe de Estado entregó sobre el proceso de paz que avanza con el Eln y el que está por iniciar con el autodenominado Estado Mayor Central, de la disidencia de las Farc.

“La paz es un acuerdo nacional de toda la sociedad. En materia de paz, nosotros, indudablemente, hemos tomado iniciativas, discutibles, pero el país ha avanzado y retrocedido durante décadas. Hemos hecho el proceso de paz con el Eln, que avanza. Eso ha traído como resultado una disminución sustancial comparado, en número de bajas del Ejército y la Policía de este año, respecto al año pasado, del 60 y 55%”, dijo Petro, lo cual desató las críticas de los integrantes de los partidos de oposición que le gritaban “mentiroso”.

Al hacer referencia a la paz, que es una de las banderas de su gobierno, el presidente aseguró que se está acabando la guerra entre el Estado y la insurgencia, “que es la que produce las bajas”.

“Ojalá pueda decir que la guerra entre la insurgencia y el Estado colombiano ha llegado a su final, así como llegó a su final, en un periodo anterior, la guerra entre liberales y conservadores”, dijo.

Sobre este mismo aspecto, el presidente de la República llamó la atención sobre la necesidad de cumplir con el Acuerdo de Paz que se suscribió con las Farc en 2016 y dijo que uno de los principales puntos que se debe poner en marcha, es el relacionado con la reforma rural integral.

“El Acuerdo de Paz es un tratado internacional, no es un papel, no es un decreto, tiene leyes, pero fundamentalmente es un tratado que nos hace responsables ante la comunidad internacional”, señaló.

Y dijo que la reforma agraria ha demostrado que el problema de Colombia es la tierra y la complejidad de democratizarla, lo que ha llevado a la violencia y al “raquitismo del capitalismo”.

“No se ha podido desarrollar el capitalismo en Colombia, por no hacer la reforma agraria, pues si se hiciera, se amplía el mercado interno, se libera la fuerza de trabajo de la tierra, por tanto se ponen las condiciones fundamentales de la industrialización, pero no hemos sido capaces”, sostuvo.

Como parte del balance de su primer año de gobierno, Petro aseguró que de los 7 millones de hectáreas que están previstas titular en Colombia, según el Acuerdo de Paz, esta administración ha titulado ya un millón.

Entre tanto, el mandatario invitó al Congreso de la República a revisar el cambio de normas que permitan llegar a 500.000 hectáreas de tierra entregadas por año y cumplir, en un periodo de ocho años, con la meta de los tres millones de hectáreas que el Estado colombiano se comprometió a adjudicar al campesinado de Colombia.

Acuerdo nacional

Al cierre de su intervención, Gustavo Petro les planteó a los congresistas que es el momento de un acuerdo nacional que permita allanar el camino para construir un país con justicia social y ambiental.

“Yo convocaría al país al acuerdo nacional en esos términos: hacer realidad la paz, acabar la fase de la guerra de la insurgencia con el Estado y no dejar prosperar la tercera violencia que ya viene, que ya está, el de las economías ilícitas y las bandas armadas pululando por todas partes. No permitirle que crezca, a través de este acuerdo nacional de justicia social y justicia ambiental que puede condensarse en el Congreso de la República, alrededor de las reformas que Colombia necesita. Colombia, Potencia mundial de la vida es eso”, planteó.

Petro considero que el Congreso de la República puede avanzar en la consecución de ese acuerdo nacional, a través del trámite de las reformas de la salud, laboral y pensional, a las cuales se sumarán aquellas que tienen que ver con servicios públicos, minería y educación, entre otras.

Escuchó a la oposición

Uno de los aspectos que le resaltaron al presidente Gustavo Petro, durante la instalación de la legislatura, fue su disposición de escuchar la réplica de la oposición a su discurso.

La primera en hablar fue la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien le dijo a Petro que mentía al decir que Colombia es una potencia mundial de la vida y que tampoco el mundo se va a acabar, como lo expuso en su discurso.

La congresista le reprochó, igualmente, que el Gobierno Nacional no debería estar hablando de paz y del fin de la guerra, cuando desde el 7 de agosto de 2022 se han contabilizado 88 masacres, 303 muertos y han asesinado 154 líderes.

Otro que intervino fue el senador de Cambio Radical, David Luna, quien dijo que el mandatario va a cumplir un año pregonando un discurso con el que “ha instrumentalizado a millones de colombianos y con el que pretende seguir sumiendo al país en un estancamiento que nos costará años de desarrollo, años de progreso, años de futuro”.

