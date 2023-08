Senado aprobó la reducción de salarios a los congresistas

Tras tres sesiones plenarias en donde se tuvo la identidad de todas las bancadas, pero hubo una división de opiniones sobre el alcance de la misma, el Senado aprobó en el segundo debate el proyecto de ley por medio del cual se dispone del salario de los congresistas colombianos.



En la actualidad el salario de los congresistas es de $43.418.537, dividido así: Asignación básica $10.498.210, gastos de representación $18.663.490 y una prima de servicios de $14.256.837. Con lo votado este martes se elimina la prima especial, la cual fue aprobada durante el primer gobierno del presidente Juan Manuel Santos.



Con ese recorte el salario bajaría a $33 millones, sin embargo durante el debate se precisó que debido a los derechos adquiridos, los sueldos sólo podrán bajar desde el 20 de julio de 2026, es decir con el nuevo Congreso cuando se les quitará el derecho a esa prima especial.

Del sueldo actual $43.418.537, a los congresistas se les descuenta $1.736.741 por servicio de salud, $2.767.932 por pensión, $434.200 por el fondo de solidaridad pensional, $434.200 solidaridad por subsistencia, $10.686.000 por retención en la fuente, para un neto al mes por $27.359.464.



En la sesión de este martes el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, indicó que “vale la pena resaltar que al aprobar la reforma tributaria el Congreso aumento el impuesto a cargo de todas las personas con altos ingresos incluyendo a los miembros del Congreso y eso es un cargo mayor y en la práctica una reducción de sus salarios. Venían pagando 114 millones de pesos de impuestos al año, pero pasarán a 169 millones de pesos, esto es un aumento de casi 55 millones en tributación adicional por su salario”.



El ponente del proyecto, senador Jota Pe Hernández, declaró que aunque no comparte que la reducción se haga tan sólo hasta el 2026, acogió esa modificación por cuando el proyecto se podría hundir en su trámite en la Cámara de Representantes, en donde se deberán cumplir los otros debates.



En la plenaria se dispuso otro artículo en el cual se señala que el ahorro que se haga por el tema salarial, el gobierno los destinará en un 50% para la educación rural y el restante 50% para beneficiar las condiciones de los policías y soldados del país.

También se aprobó una proposición del senador Carlos Fernando Motoa, en la que se señala que el salario de los congresistas será el tope máximo de los sueldos públicos, por lo que disminuye también el sueldo de otros altos dignatarios del Estado.



“Cuando hablamos de disminuir brechas salariales tenemos que incluir los altos funcionarios del Estado, no solamente congresistas, también los de rama ejecutiva, judicial, organismo de control e independientes”, explicó Motoa.





Debate por gasolina



En medio del debate sobre la reducción del salario de los congresistas, se conoció en la plenaria el lista de los senadores que reciben dinero para el pago de la gasolina y tienen viáticos, entre quienes están los exFarc, Iván Cepeda, Piedad Córdoba y Humberto de la Calle.



Aunque el tema se desarrolló en la plenaria de hoy, el mismo se expuso la semana pasada por parte del senador de Cambio Radical, Antonio Zabaraín, quien habló que sabía de un grupo de congresistas a quienes además de tener su sueldo, les pagaban los gastos de la gasolina e incluso tenían derecho a viáticos.



En la sesión de este martes, el senador ponente del proyecto para la reducción de salarios, Jonathan Pulido (Jota Pe Hernández) aseguró que hay un grupo de senadores y representantes que sí reciben esos beneficios, contrario a como están la mayoría de los senadores como confirmó la directora administrativa Astrid Salamanca. Sin embargo precisó que aún no tiene la respuesta a un derecho de petición al respecto.



Sin embargo fue el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, quien sí mencionó quiénes eran los senadores que en la actualidad tienen esos beneficios. Al respecto nombró a los cinco de la bancada de Comunes o exFarc, Julián Gallo, Pablo Catatumbo, Sandra Ramírez, Omar Restrepo e Imelda Daza.

De la misma forma están Aida Avella (Pacto Histórico), Iván Cepeda (Pacto Histórico), Piedad Córdoba (Pacto Histórico), Gloria Flórez (Pacto Histórico), Aida Quilcué (Pacto Histórico), Jael Quiroga (Pacto Histórico) y Rober Daza (Pacto Histórico), además de Humberto de la Calle.



Ante los señalamientos de Uribe respondieron los implicados. El senador de Comunes Carlos Antonio Losada, tras aceptar que tienen ese beneficio sostuvo que “no llegamos de la mano de los apellidos por las castas y los que han usurpado al Estado, cada uno llegamos a la política mediante el ejercicio de las armas... Nos hemos visto obligados tener esquemas de seguridad son muy robustos por seguridad, no nos estamos lucrando con bonos o dinero para la gasolina o los peajes. No sean cínicos y evadan el debate”



Las senadoras Aida Avella y Jahel Quiroga, reconocieron ese beneficio, pero destacaron que es por un mandato internacional OEA y la Corte Interamericana, que obligaron al estado Colombiano a darles especial protección.



El senador Humberto de la Calle, precisó que ese esquema lo tiene por su condición de exvicepresidente de la República (lo fue con Ernesto Samper en 1994), pero precisó que no tiene esquema de seguridad de parte del Congreso sino el que le dan por su condición de exvicepresidente de la República.



