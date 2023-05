'Si no se aprueban reformas, se quebrarán EPS y fondos de pensiones': Petro

Desde el balcón de la Casa de Nariño, como parte de la conmemoración del día del trabajo, el presidente de la República, Gustavo Petro, defendió las reformas sociales impulsadas por su gobierno y fustigó a quienes se les oponen, pues, según él, han cedido a las presiones de las empresas que se han beneficiado de los actuales sistemas de salud y de pensiones.

Petro manifestó que, paradójicamente, si no se aprueban las reformas de salud y pensional, van a quebrarse tanto las EPS como los Fondos de Pensiones, “no porque el presidente quiera, sino porque ese modelo ha llegado a su fin en todo el mundo y mantenerlo conduce al desastre”.



El presidente aseguró que si la reforma a la salud no es aprobada, las EPS irán cayendo, como un dominó, ficha por ficha. Las que se vayan quebrando tendrán que pasar sus afiliados a las que quedan y estas no tendrán cómo responder y a su vez se irán quebrando.



“Estamos sosteniéndolas artificialmente. Lo que estamos proponiendo es una reforma a la salud ordenada. Si ese cambio no es posible, habrá un cambio, pero desordenado”, agregó.



Y afirmó que lo mismo sucederá con los Fondos Privados.

“Ya no dan ahorro. Sus gastos en el año son mayores que sus ingresos. El negocio dejó de existir. Las utilidades y comisiones van hacia abajo”, dijo y señaló que millones de personas se han pasado de los fondos privados a Colpensiones, no durante su Gobierno, sino desde hace años.



“El mercado no pudo garantizar el derecho a la pensión tampoco. Los fondos de pensiones van a quebrar, pero de forma tan desordenada que van a poner en peligro las posibilidades de pensión del pueblo trabajador”, sentenció.



Petro también criticó al expresidente César Gaviria y a los representantes de los partidos políticos que hacían parte de la coalición de Gobierno, pues, según él, habían apoyado las iniciativas y terminaron finalmente cediendo a las presiones.



Aseguró que las reformas sociales solo pasarán si tienen el respaldo del pueblo e invitó a sus seguidores a movilizarse.



“Necesitamos a ese pueblo recorriendo las calles. Necesitamos el poder popular, que solo lo expresa el pueblo movilizado”, afirmó.

