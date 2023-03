Alta sismicidad impactará el precio de la vivienda en Cúcuta

El ingeniero Civil y gerente general de la Constructora Vivienda y Valores, Raúl Colmenares, también coincide con Arias en que indudablemente los costos de la construcción de vivienda serán más altos aquí en Cúcuta por estar la ciudad en una zona catalogada de alta sismicidad.

Y al no existir estudio de microzonificación sísmica en la ciudad, sobre esta catalogación nacional los diseños y estructuras de Cúcuta se deben diseñar bajo los parámetros de la norma sismorresistente NSR-10.

Colmenares indicó que ya de por sí los constructores se ven abocados a una alta complejidad en el refuerzo del hierro y el acero, “porque realmente lo que hace que los edificios no se desplomen no es el concreto, sino el acero, que es muy fuerte a la tracción, que hace que los edificios al menos se mantengan de pie, que nos e caigan”.

El tener que reforzar más por exigencia de la norma y del estudio de microzonificación sísmica, por supuesto que demandará más costos y ello aumentará el costo de las construcciones, dijo Colmenares.

“Si hay que ponerle más acero a las vigas y más refuerzo de hierro se van a encarecer los costos de la vivienda, sobre todo la vivienda social”, advirtió Colmenares.

Expertos constructores y miembros de Camacol Cúcuta y Nororiente como Juan Francisco Yáñez, lamenta al igual que Arias que la ciudad no cuente con un estudio de microzonificación sísmica, “pese a que desde hace varios años atrás se lo hemos solicitado a los alcaldes de turno”.

Yáñez dijo que dicho estudio sería una ventaja porque permitiría conocer las características sísmicas de las diferentes zonas de la ciudad.

Aclaró, no obstante, que no tener el estudio no es que no garantice que las cosas no se hagan bien. Las cosas se hacen bien porque como no hay estudio de microzonificación sísmica los constructores se tienen que remitir a la norma sismorresistente que clasifica a Cúcuta como una ciudad con característica de sismicidad alta, “esto quiere decir que aquí los edificios se deben reforzar con más acero y concreto que en otras zonas del país”.

El arquitecto Alberto Acuña Cordero manifestó que en otras regiones, también con amenaza alta de sismicidad, como Antioquia, Risaralda y Armenia, contrario a Cúcuta, en la norma las pusieron en riesgo sísmico intermedio, esto para abaratar sus costos.



