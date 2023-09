Acueducto Metropolitano: Quiénes piden operador privado y quiénes empresa pública

El nuevo acueducto Metropolitano Francisco de Paula Santander tiene tres dueños pero los mismos no se han puesto de acuerdo en manos de quién queda el manejo y la operación del mismo.

A simple vista pareciera fácil el que se constituya una empresa y que esta se encargue de la operación para el suministro del vital líquido a los municipios de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario.

Sin embargo, al revisar el objetivo de dicha megaobra que tuvo un costo cercano a los 400.000 millones de pesos, queda al descubierto que el proyecto no se concibió como un acueducto nuevo para surtir del vital líquido a estos tres municipios, sino para que sirviera de alternativa o plan B en momentos de emergencias como la vivida en 2011 con el derrame de crudo a las aguas del río Pamplonita, por cuyo impacto casi un millón de personas no contaron con agua potable por espacio de 15 días continuos.

Por el proyecto han pasado tres presidentes: Juan Manuel Santos, mandato en el que se estructuraron los estudios y diseños; Iván Duque, periodo en que se aprobó el documento Conpes, los recursos y se emprendió la construcción, y el de Gustavo Petro, el encargado de terminar y entregar la obra en el presente año.

Pero doce años después de ocurrida la tragedia que contaminó el Pamplonita, y justo este año en que se debe entregar las obras, hay revuelo porque las mismas no se terminan ni se entregan y, por otro lado, los dueños del acueducto, las alcaldías de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario, aun no logran ponerse de acuerdo para designar el encargado de operar la megaobra.

Hace ocho meses, cuando el Ministerio de Vivienda aún no había determinado a quienes se les iba a entregar la infraestructura y los equipos del acueducto, ya estaba en camino una puja por la administración y operación.

Según conoció La Opinión, en esa oportunidad, los alcaldes de Villa del Rosario y Los Patios, Carlos Socha y José Miguel Bonilla, respectivamente, y el gobernador Silvano Serrano coincidían en que la operación del Acueducto Metropolitano debía quedar en manos de una compañía privada, con suficiente músculo financiero.

Entre tanto, el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, siempre se ha mantenido en que una infraestructura con una inversión tan alta como la que demandó el Acueducto Metropolitano debe estar protegida y en manos de una empresa pública como la EIS Cúcuta, que es la misma dueña de la infraestructura del acueducto de Cúcuta.

Ayer, Yáñez volvió a insistir en que la EIS Cúcuta, considerada la empresa más grande e importante de los cucuteños, tiene la capacidad necesaria y el talento humano idóneo para operar el Acueducto Metropolitano.

“Lleva muchos años coordinando las operaciones con Aguas Kpital, está fortalecida y saneadas sus finanzas, además de certificada en ISO 9000”, dijo el gobernante municipal.

Remató diciendo que una empresa que asiste el aspecto más importante de la ciudad, el agua, no puede estar en manos de intereses personales. “La absoluta y rigurosa propuesta de la junta directiva de la EIS Cúcuta, de la mano con el Gobierno Nacional, el ministerio de Hacienda y empresarios de la ciudad han permitido la recuperación financiera y administrativa de la compañía.

El alcalde de Los Patios, José Miguel Bonita, sin descalificar lo dicho por Yáñez, precisó que se han evaluado las limitaciones que tendría la EIS Cúcuta en torno a una autonomía completa para aspirar a operar el acueducto.

El propósito ahora es que quien asuma la operación tenga suficiente capacidad técnica y financiera, “que revierta inversiones equitativas para los tres municipios, precisó Bonilla.

Para este gobernante municipal si estas condiciones las ofrece la EIS Cúcuta no habría problema, si no, no tendríamos mesa de diálogo con las otras partes. “Debe existir equidad. Lo que necesitamos son garantías, que la empresa que asuma la operación garantice la inversión equitativa para cada uno de los municipios”, subrayó.