¿Concluirá este año la obra de El Malecón de Cúcuta?

El avance de las obras de mejora y embellecimiento de El Malecón, en la avenida Los Libertadores, se ha convertido en una de las tantas preocupaciones de los cucuteños. A casi un mes de finalizar la administración del alcalde Jairo Yáñez aumenta la expectativa respecto a si esta intervención, que tuvo un polémico proceso de contratación, estará lista para el 31 de diciembre.

El contrato, adjudicado a la Unión Temporal UMC por $8.669.000.000 que comenzó el 25 de agosto y que tiene programado realizarse en tres fases, podría estar tambaleando a cuenta de las lluvias, aunque el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, a cargo de su ejecución presupuestal asegura que se tiene un avance del 45%.

Las interrogantes frente a la entrega de la obra han cobrado especial importancia durante los últimos días, dada la importancia que tienen estos pasos peatonales para el goce y disfrute del tradicional alumbrado navideño que ya fue instalado en la ciudad por Centrales Eléctricas de Norte de Santander EPM, para su encendido a partir del primero de diciembre.

“El trabajo de recuperación del separador de El Malecón era un tema que ya no aguantaba un día más porque era un barrial completo. Sin embargo, todos esos espacios han tenido un relativo atraso por cuenta del invierno y de algunas inconsistencias e imprevistos que siempre pasan en las obras públicas”, dijo Yáñez.

En su pronunciamiento, el mandatario sostuvo que han estado revisando el cronograma de la obra con la interventoría y con Planeación, con la esperanza de poder cumplir la fecha de entrega y “recuperar el tiempo perdido”, aunque dejó abierta la posibilidad de que no sea para este año.

“Vamos bien”

La directora de la Planeación Municipal, Marcela Rodríguez, en entrevista previa con La Opinión, sostuvo que, en efecto, se habían generado algunos retrasos por cuenta de las lluvias, pero que era solo de una semana y esto debido a que se encharcó el área de intervención. Ello los obligó a tener que esperar para acondicionar los adoquines.

“Hemos tenido unas mesas permanentes con dos comités de obra semanales, teniendo en cuenta que estamos ya sobre el tiempo de terminación. Ya tenemos más o menos un avance del 45% de toda la obra”, anunció.

La funcionaria explicó que las excavaciones y todo lo que corresponde al ante piso se había completado. Entonces, estaban en la fase de definir cómo sería la iluminación de los postes. “Vamos muy bien, hemos tenido como en todas las obras complicaciones propias estos días que nos ha llovido, pero bajo el cronograma de las tres fases se ha avanzado”, dijo.

Rodríguez declaró que mantienen tres frentes de trabajo, distribuidos por fases de intervención. En algunos casos – mencionó- han tenido que suspender algunas actividades en unas fases cuando ha llovido, pero en ese caso pasan a otras, con el propósito de cumplir con el contrato que va hasta el 31 de diciembre. De ser necesario extenderán las horas de trabajo hasta la noche durante las próximas semanas. “Esperamos poder terminar para esa fecha y poder entregarle esta obra a la comunidad”.

Más de 12 mil metros cuadrados

El contrato que comprende la rehabilitación y/o remodelación, construcción y embellecimiento del espacio público para uso y tránsito peatonal de El Malecón intervendrá 12.898 metros cuadrados.

La primera va desde la calle 15A hasta la salida de la avenida 9E. La segunda, desde la calle 8 hasta la calle 3A; y la tercera, desde el costado oriental de la avenida Los Libertadores, entre la calle 1 y el puente peatonal que conecta con San Luis.

Las labores se centrarán en la instalación de adoquines en gres y en concreto, remodelación y recuperación de los andenes, las ciclorrutas y el mobiliario urbano para el uso del espacio público.

No hubo control

El control político programado para el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, ante el Concejo de Cúcuta, este lunes, fue suspendido debido a que hubo una solicitud de aplazamiento por parte de ese despacho, como ocurrió la semana pasada con las secretarías que fueron convocadas a este ejercicio.

Algunos concejales manifestaron su preocupación, debido a que al cierre de la administración, siguen sin conocer cómo ha sido la ejecución del presupuesto en las obras públicas.

“Da tristeza que hoy tenemos otro control político aplazado, cuando aquí no vienen a darle la cara al Concejo sino a la comunidad y más aún cuando hay obras como la de El Malecón que no sabemos si la van a terminar este año”, dijo el concejal Edison Contreras.

Por su parte, el concejal Oliverio Castellanos, consideró que la intervención de El Malecón, que nació “sin visión” no era necesaria para la ciudad porque fueron recursos que debieron invertirse en el Centro Comercial a Cielo Abierto de Cúcuta.

“Con ese proyecto se desviaron los recursos de valorización para invertirlos en El Malecón”, sostuvo.

Castellano manifestó que esta obra no se terminará este año y pasará a formar parte de la lista de obras inconclusas de la administración. “Tenemos que ser coherentes y aquí los tiempos no dan. No sabemos cuál es la programación de esa obra, si piensan hacerle adicionales, si el contrato a sufrido modificaciones, muchas preguntas sin respuesta”, agregó.